4000 kunder er uden strøm i Aalborg

AALBORG: 4000 elkunder står torsdag formiddag uden strøm i Aalborgs midt- og vestby. Det oplyser Eniigs presseansvarlig Henrik Højlund Christensen på vegne af netselskabet N1.

Nedbruddet skyldes tilsyneladende en fejl på en højspændingsledning.

- To teknikere er på vej for at finde fejlen. Selskabet ved godt, at der er en del erhvervskunder og lignende, der er berørt, så opgaven har høj prioritet, siger Henrik Højlund Christenen.

Ifølge den presseansvarlige kan nedbruddet på elnettet skyldes gravearbejde.

- Men det kan man først se, når man er på stedet, forklarer han.

Netselskabet forventer, at fejlen kan være rettet i løbet af torsdag formiddag.