41-årig bed mand i armen

AALBORG: En 41-årig mand fra Aalborg kunne omkring ved midnat natten til onsdag ikke styre sin brandert, da han var på værtshus i Jomfru Ane Gade.

Det oplyser vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

- Den 41-årige var oppe at slås med en dørmand og havde bidt en anden mand i armen. Vi blev tilkaldt, men den 41-årige lod sig ikke pacificere, så patruljen måtte give ham peberspray for at få ro på manden, forklarer vagtchefen.

Den 41-årige sover nu rusen ud i detentionen og kan se frem til en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.