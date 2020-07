41-årig formodet bagmand fængslet for omfattende økonomisk kriminalitet

AALBORG:En 41-årig mand fra Aalborg blev onsdag varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør – sigtet for omfattende kriminelle forhold af økonomisk karakter.

Politiet mener, at den 41-årige er bagmand i et svindelnummer for i alt 1,1 millioner kroner.

Det oplyser vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

Den 41-årige blev anholdt tirsdag kl. 12.20, i forbindelse med en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion, og han er sigtet for 31 tilfælde af økonomisk kriminalitet.

- Vi mistænker ham for at være bagmanden og for at have udført svindlen sammen med flere andre personer, siger Anders Uhrskov.

En anden person er også tidligere blevet sigtet i sagen, oplyser vicepolitiinspektøren.

En større efterforskning

Helt konkret er den 41-årige mistænkt for sammen med andre, at havde indkøbt varer - blandt andet hårde hvidevarer og havetraktorer - igennem to virksomheder - dog uden at betale for varerene.

De ubetalte varer er efterfølgende blevet solgt videre, men det er noget af det, den videre efterforskning skal kortlægge, fortæller Anders Uhrskov.

- Der er fortsat et stort efterforskningsarbejde foran os, inden vi kan afslutte sagen, siger Anders Uhrskov.

Den 41-årige blev fængslet efter et i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, der blev afholdt for lukkede døre. Derfor har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen.

Kendelsen blev kæret til landsrettten.