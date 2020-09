41-årig sigtet for børneporno var ansat i flere institutioner: Politiet er i gang med opsporing

AALBORG:Den 41-årige mand, der tidligere torsdag blev varetægtsfængslet i fire uger for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno, har været ansat som vikar i flere institutioner i Aalborg Kommune.

Det bekræfter leder af Aalborg Kommunes Børne- og Familieafdeling, Hans Christian Mariegaard.

Han fortæller, at Børne- og Familieafdelingen har informeret alle de steder, manden har været ansat, men at den videre opsporing af eventuelt ramte familier er overgået til Nordjyllands Politi.

Politikommisær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek kan ikke sige noget om hvilke institutioner, der er tale om, men han fortæller, at han har været ansat gennem en længere årrække, og at der er tale om 'et større antal institutioner, som han har haft en eller anden tilknytning til på et tidspunkt'.

Carsten Straszek kan ikke komme ind på konkrete detaljer om efterforskningen, men han fortæller, at det er et større efterforskningsarbejde.

Dog informerer han om, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget i efterforskningen, der tyder på overgreb i andre institutioner.

Den 41-årige blev onsdag anholdt, efter han blev opdaget af kolleger i at tage billeder af et barn under bleskift i Børnehaven Feggesundvej, hvor han var ansat.

Onsdag blev der afholdt et møde for forældrene til de berørte børn, og torsdag bliver der afholdt endnu et møde for samtlige forældre i Børnehaven Feggesundvej. Her vil politiet fortælle mere om den videre efterforskning og svare på spørgsmål fra bekymrede forældre.

Opdateres ...