41-årig vikar dømt for at tage over 1300 billeder af afklædte piger i børnehave

AALBORG:En 41-årig mand er blevet idømt ni måneders betinget fængsel for at have taget 1.329 billeder og en video af 15 afklædte piger i Børnehaven Feggesundvej i Aalborg Øst.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Dommen blev gjort betinget af, at manden skal modtage sexologisk behandling.

Manden - der arbejdede som vikar i børnehaven - tilstod alle anklager mod ham, da han onsdag blev dømt for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno ved Retten i Aalborg.

Sagen begyndte 22. september sidste år, hvor personalet i børnehaven opdagede, at den 41-årige tog billeder af et tre-årigt barn med sin mobiltelefon i forbindelse med et bleskift.

Den 41-årige blev anholdt, og politiet ransagede mandens lejlighed, og her fandt man altså de mange børnepornografiske billeder af 15 piger i alderen tre til syv år.

Ifølge politiet er billederne taget i perioden fra 2. juni til 22. september.

Den 41-årige er også blevet dømt for at have krænket en blot to-årige piges blufærdighed ved at have taget et børnepornografisk billede af hende i et kolonihavehus, oplyser Torben Kauffmann.

I retten forklarede manden, at han havde fået interesse for børneporno for et par år siden, og var begyndt at downloade børnepornografiske billeder fra russiske hjemmeside, fortæller Torben Kauffmann.

Og selvom den 41-årige havde sagt til sig selv, at han aldrig ville tage den slags billeder, så gjorde han det altså alligevel, forklarede han i retten.

Den 41-årige blev også dømt for at have haft 9000 børnepornografiske billeder på sin computer.

Udover den betingede dom er den 41-årige blevet frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge i fem år, ligesom han har fået forbud mod at opholde sig steder, hvor der er børn og unge under 18 år.

Den 41-årige blev omgående bortvist fra sit job, da sagen kom frem. Han havde en pletfri børneattest, da han blev ansat i børnehaven.