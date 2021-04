42 år gammelt legat opløses: For lidt afkast til uddelinger

AALBORG:De sidste par år forud for 2020 havde vi ikke nogen penge at uddele af. For renteniveauet er faldet så langt ned, at det faktisk koster penge at have penge.

Sådan lyder det fra politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi, om årsagen til, at et godt 40 år gammelt legat stiftet af Christen Lyngby Bach, der var politimester i Aalborg fra 1932 til 1948, nu bliver nedlagt - "likvideret" som det hedder i juridisk sprog.

Via Nordjyllands Politi har man i de mange år kunnet søge midler fra ”Politimester i Aalborg C. L. Bachs og Hustru Ida Bachs legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune”.

Nu er det altså slut. Legatet opløses ved uddeling i 2021 og måske i 2022. I forbindelse med opløsningen vil hele kapitalen blive uddelt over maksimalt tre år, og første år var 2020. Opløsningen betyder, at man bruger af fondens grundkapital til uddelingerne, og det giver bestyrelsen mulighed for at uddele mærkbare beløb til ansøgerne.

Således blev der i 2020 uddelt 570.000 kroner ved den årlige legatuddeling, der hvert år finder sted på ægteparret Bachs bryllupsdag, der er den. 27. maj.

- Vi har i bestyrelsen vurderet, at det var mere i ægteparret Bachs ånd, at der blev uddelt penge til modtagere med sygdom, end at der i en årrække ingenting blev uddelt. De ganske få penge, der de seneste år har været i afkast fra fondens midler, er gået til revision og administration af legatet, fortæller politidirektøren

Sammen med overlæge Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed og den nys udnævnte domprovst Jacob Køhn Andersen udgør politidirektøren den frivilligt arbejdende bestyrelse for den tidligere politimesters fond og forestår uddelingerne fra fonden i år.

Den til enhver tid siddende domprovst er ligesom den daværende embedslæge - nu en repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed - der sammen med politimesteren - nu politidirektøren - bestyrer fonden.

Forud for beslutningen om at begynde at bruge af selve fondens kapital i 2020 var der gået to år uden uddelinger, simpelthen fordi der ikke var et tilstrækkeligt afkast af fondskapitalen.

Ifølge fundatsen er ansatte i Nordjyllands Politi med sukkersyge og deres børn fortrinsberettigede til legatet, hvis ansættelsen har varet mindst tre år. Men alle sukkersygepatienter, der er bosat i Aalborg Kommune, kan søge om at få del i legatet.

Anne Marie Roum Svendsen fortæller, at den oprindelige kapital ved legatets tilblivelse i 1979 var 685.000 kroner efter betaling af arveafgifter og vedligehold af politimesterparrets gravsteder.

Kapitalen voksede de følgende år til omkring 1,5 millioner kroner. Og da bestyrelsen for fonden forud for uddelingerne i 2020 søgte om likvidation af fonden var der 1,7 millioner kroner i fondens kapital, og med de 57 gange 10.000 kroner, der blev uddelt i 2020, er der altså 1,13 millioner kroner tilbage i fondskapitalen til uddeling.

- Alt efter hvor mange ansøgere, der kommer, så kan det godt være, at sidste uddeling allerede bliver i år, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Tidligere år har udbetalingerne lydt på mellem 1.500 og maksimalt 5.000 kroner.

- Men man kan næsten ikke give nogen 1.500 kroner i legat og samtidig forlange, at de fremlægger en lægeattest på deres sygdom til måske omkring 400 kroner. Så batter det ligesom ikke rigtig noget, så derfor har bestyrelsen også besluttet at hæve beløbene, der uddeles til de enkelte ansøgere til maksimalt 10.000 kroner, så det har en nutidig værdi for modtagerne, forklarer formanden for legatet.

Bliver hovedkapitalen ikke fuldt og helt udbetalt i år, skal de sidste penge i fonden udbetales næste år.

Sidste frist for ansøgning af legatet for i år er 6. april.