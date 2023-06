43-årig sigtet efter brand

ST. RESTRUP: En 43-årig mand er sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven efter en mindre brand på en ejendom beliggende Restrup Kærvej - skråt overfor Store Restrup Slotshotel.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Der blev slået alarm kl. 14.43, da gnister fra et halmfyr havde antændt noget pap, der stod tæt på halmfyret og derfra spredt sig til noget beplantning omkring fyret.

Det er placeringen af pappet tæt på fyret, der udløser sigtelsen, oplyser vagtchefen.

Der var frygt for, at ilden ville sprede sig til en nærliggende lade fyldt med halm, men brandfolk fra Nordjyllands Beredskabs station i Aalborg fik hurtigt styr over branden.

- Lidt efter kl. 15 var branden slukket, og der skete ikke de store materielle skader. Nogle eternitplader blev lidt svedne, og så var der noget græs, der var brændt. Men ingen personer kom til skade, oplyser vagtchefen.