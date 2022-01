43-årig snød og bedrog: Tilstod alle forholdene

AALBORG:43-årig mand fra Nørresundby blev mandag idømt 10 måneders betinget fængsel for i alt ni forhold, der alle handlede om, at han havde snydt sig til penge. Med dommen fulgte et vilkår om i alt 250 timers samfundstjeneste. Desuden blev han idømt en bøde på 290.420 kroner.

Tre af forholdene handlede om momssvig, hvor den 43-årige som direktør i sit eget firma havde opgivet til Skat, at han havde penge til gode i momsregnskabet. I alt havde han snydt staten for 290.420 kroner på den måde - deraf bødens beløb, idet man i den slags sagde bliver idømt en bøde svarende til det beløb, man snyder for.

De øvrige seks forhold handlede om, at han havde overført penge fra kunder i den virksomhed, hvor han var ansat, til sin egen konto. I alt drejede det sig om 257.261,97 kroner, han på den måde havde stjålet fra kunderne; i straffelovens forstand kaldes det databedrageri.

Straffen blev gjort betinget, idet de tre forhold for momssvig ligger tilbage i 2017 og altså var fem år undervejs gennem retssystemet, inden der faldt en dom, fortæller specialanklager Mette Vestergaard fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Manden havde inden retsmødet meddelt, at han ville erklære sig skyldig i alle sigtelserne imod ham, og derfor blev sagen kørt som en såkaldt tilståelsessag, hvor det først er under selve retsmødet, at der formelt bliver rejst tiltale mod den sigtede.

Den 43-årige modtog dommen.