44-årig varetægtsfængslet - sigtes for drab i Vadum

VADUM:En 44-årig mand fra Vadum-området blev ved et grundlovsforhør søndag aften varetægtsfængslet fire uger, sigtet for drab på en 58-årig mand, der lørdag blev fundet død ved en shelterplads ved Brorholtvej lige syd for Vadum Kirke.

Den 44-årige nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling, oplyser anklager Peter Boesen fra Nordjyllands Politi.

Ifølge sigtelsen har den 44-årig dræbt den 58-årige på et tidspunkt fra torsdag 3. august frem til lørdag, hvor liget blev fundet.

Den 58-årige er dræbt på "en ukendt måde", ifølge sigtelsen.

Det var lørdag eftermiddag kl. 13.30, at politiet blev ringet op af en borger, der havde fundet den 58-årige livløs ved shelterpladsen. Da politi og ambulance ankom kort efter, blev den 58-årige erklæret død. Ifølge politiet er han fra lokalområdet.

En intens politiefterforskning - og tip fra borgere - førte til, at den 44-årig mand lørdag aften kl. 18.35 blev anholdt af politiet. Det skete i Vadum-området.

Politiets efterforskning tyder på, at både den 44-årige og den 58-årige har opholdt sig på shelterpladsen nær Vadum Kirke i dagene op til, at den 58-årige blev fundet død. De to har haft en perifer forbindelse, ifølge politiet.

Politiets efterforskningen fortsætter de kommende dage, blandt andet med en række vidneafhøringer.