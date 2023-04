45 forskellige vine frister i Aalborgs nye vinbar

AALBORG:Lyden af en korkprop, der forlader flaskehalsen på vin, er lyden af weekend.

Og nu har du muligheden for at komme på Aalborgs helt nye vinbar, 7773 Vinbar, og nyde et godt glas, en flaske eller endda smage mange forskellige vine.

- Her på 7773 Vinbar taler vi ikke om at drikke vin. Vi taler om at smage på vin, fortæller indehaveren Erik Kovacs om sin nye vinbar.

Der er et stort udvalg at vælge mellem. Kan du ikke vælge, kan du bare få en vinsmagning. Foto: 7773 Vinbar

Her behøver du nemlig ikke at vælge - for du kan få lidt af det hele.

- Vi har hvidvin, rødvin og ikke mindst mousserende vine. Og så har vi sammensat nogle små vinsmagninger, som man kan bestille, der er sammensat på forhånd. Det kan for eksempel være seks forskellige vine, så man kan smage lidt af hvert, siger han.

Til en vinsmagning bliver der serveret en tapas, som man kan nippe til undervejs.

7773 er et rødvinens postnummer

Når vi nu taler om vin, så er det fuldstændig uundgåeligt at tale om, hvor den kommer fra.

- Alt vinen er fra Ungarn, og vælger man en ungarsk hvidvin, har den typisk parfumeret duft og smager frisk og frugtig, siger Erik Kovacs og fortsætter:

- Vælger man en ungarsk rødvin er den som regel moderat kraftig i smagen med en frugtig og krydret eftersmag.

Navnet 7773 Vinbar er nu heller ikke helt tilfældigt sammensat. Tallene udgør nemlig postnummeret, som har viser tilbage til ejerens ungarske rødder.

- 7773 er postnummeret på det bedste rødvindsdistrikt i Ungarn, siger Erik Kovacs.

De helt nye lokaler er klar til at tage imod mange vintørstige gæster. Foto: 7773 Vinbar

Fra mark til mund

Ikke nok med, at du kan boltre dig i omkring 45 forskellige smagsoplevelser, får du også baggrundshistorien med, hvis du besøger Aalborgs nye vinbar.

- Vi fortæller gerne om druen, hvordan vinen er lavet, hvor længe den har ligget på egefad - og hvis der hører en særlig historie med til vinen, siger han.

En vinsmagning med tilhørende tapasmenu, der også har ungarske rødder, står dig i omkring 400 kroner. Bestiller du glasvin, kan du forvente et prisleje mellem 60-250 kroner, mens den dyreste flaske vin koster lige omkring 1000 kroner.

Du kan besøge 7773 Vinbar på Strandvejen 11 alle dage fra klokken 16 - dog med undtagelse af mandage.