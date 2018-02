46-årig slog og sparkede ekskæresten

AALBORG: En 46-årig mand er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for vold mod sin ekskæreste af Retten i Aalborg.

Han var tiltalt for seks forhold, hvor han erkendte de to af dem, som omhandlede hærværk mod en personbil og at have været i besiddelse af hash til eget forbrug. Den 46-årige var derudover tiltalt for at have slået sin ekskæreste med adskillige knytnæveslag og sparket hende, hvilket resulterede i, at hendes ene lunge klappede sammen.

Overfaldet fandt sted i ekskæresten lejlighed i Aalborg, hvor han havde tvunget sig adgang ved at sparke døren ind, i december 2016. Den 46-årige nægtede anklagen om vold og at hærværket i lejligheden, skulle være sket samme dag, men han erkendte, at han havde ødelagt døren til ekskærestens lejlighed, men forklarede, at det var sket på et andet tidspunkt.

Dog modtog den 46-årige dommen, hvor han også blev dømt til at skulle betalte erstatning for de skader han har forvoldt.