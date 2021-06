46 nye redningsstiger til nordjyske havne - her placeres de

NORDJYLLAND:Sikkerheden i 13 nordjyske havne bliver nu forbedret med redningsstiger, der er til at få øje på - også om natten.

De 46 nye redningsstiger opsættes i disse uger i udvalgte havne i Nordjylland. Stigerne har solcelledrevet lys, så de kan ses fra vandet i mørke.

Stigerne skal forebygge drukneulykker i havnene, og der er der god grund til. Omkring hver fjerde drukneulykke sker i havne, ifølge en opgørelse fra TrygFonden.

Det er TrygFonden, som har doneret de 46 nye redningsstiger.

Hvis man falder i havnebassinet, kan en redningsstige være det, der redder livet. Og stigerne fra TrygFonden er en ny type, der er lette at se: Skrigorange og med skridsikre trin, der når helt ned under vandlinjen, så det er nemt at kravle op på land, oplyser TrygFonden i en pressemeddelelse.

Havne kan søge om redningsstiger Frem til den 1. september kan ejere af havneområder, hvor der er offentlig adgang, og hvor der færdes mange mennesker, søge om redningsstiger. Stigerne vil blive leveret i foråret 2022. Læs mere om, hvordan man søger, her (klik)

- Vi ved, at et af de hyppigste steder for drukneulykker er havnene. Det kan være meget svært at komme op fra et havnebassin ved egen hjælp, hvis der ikke er en redningsstige, og i mange havne er redningsstigerne vanskelige at få øje på. Derfor har vi arbejdet med at udvikle og teste en stige, som er nem at få øje på og let at komme op ad. siger René Højer, programchef i TrygFonden.

I denne omgang har TrygFonden doneret 180 redningsstiger til havne landet over, og 46 af stigerne er på vej til 13 havne i Nordjylland.

Her placeres de nye redningsstiger i nordjyske havne:

Aalborg Sejlklub: 3 redningsstiger

Aalborg Havnefront: 19 redningsstiger

Sejlklubben Limfjorden, Aalborg: 4 redningsstiger

Hou Lystbådehavn v. Limfjorden: 1 redningsstige

Hals Havn: 4 redningsstiger

Øster Hurup Havn: 2 redningsstiger

Nibe Lystbådehavn: 2 redningsstiger

Mariager Sejlklub: 3 redningsstiger

Doverodde Havn: 1 redningsstige

Thisted Havn: 2 redningsstiger

Sæby Havn: 3 redningsstiger

Aaså Havn: 1 redningsstige

Dok55 i Løgstør: 1 redningsstige

Sådan bliver redningsstiger mere synlige Eksisterende redningsstiger i havnene kan med få ændringer blive mere synlige og øge sikkerheden: Sæt lys på redningsstigerne, så de er synlige både fra land- og vandsiden. Markér stigerne med gult fluorescerende refleksbånd, eller mal dem i en pangfarve (skriggul/skrigorange), så de skiller sig ud fra omgivelserne. Tjek løbende, at redningsstigerne er robuste at kravle op ad. Kilde: TrygFonden

