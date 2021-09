50-årig dømt: Bed et stykke af en anden mands tunge

GISTRUP:En 50-årig mand blev tirsdag idømt seks måneders ubetinget fængsel for grov vold, hvor han bed det yderste stykke af tungen på en anden mand.

Den dømte er rumænsk statsborger og blev også udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Han har siddet varetægtsfængslet siden den voldsomme episode, der fandt sted i Gistrup 31. juli, og han skal blive bag tremmer, indtil han kan udvises, oplyser anklager Kristina Frandsen.

Hun fik rettens medhold i, at den 50-årige havde taget fat om kæben på en 51-årig mand og altså bidt et stykke af hans tunge. Derimod blev han ikke dømt for samtidigt at have taget halsgreb på ofret.

- Han nægtede sig skyldig. Han mente ikke, at det kunne være ham, der havde bidt tungen af. Der havde været en uoverensstemmelse mellem dem i forbindelse med et drikkelag, og han kunne også erindre, at de væltede rundt. Men han sagde, at forurettede selv måtte have bidt sig i tungen, da de væltede rundt, fortæller Kristina Frandsen.

Retten i Aalborg lagde dog vægt på ofrets forklaring, der også stemte med et vidnes beskrivelse af, hvad der var sket.

Den 50-årige modtog dommen.