50-årig fik tungen bidt af i slagsmål efter drikkeri

GISTRUP:En noget usædvanlig voldssag udspandt sig lørdag aften i et hus på Gistrupkanten. To 50-årige mænd var begge involveret i noget drikkeri sammen med flere personer, men pludselig endte det i et slagsmål, hvorunder den ene af de to 50-årige mænd bed halvdelen af tungen af den anden 50-årige.

Det fortæller vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Politiet blev kaldt ud til adressen i Gistrupområdet ved en alarm klokken 19.34.

Det er vidner til slagsmålet, der overfor politiet har berettet, at den ene af de to 50-årige bed tungen af den anden mand.

Endnu er der ikke foretaget en egentlig afhøring af de implicerede parter, så derfor er de nærmere omstændigheder fortsat lidt uklare for politiet.

- Vi skal have afhørt de implicerede og vidnerne yderligere. Men umiddelbart sigter vi den ene af de to 50-årige mænd for kvaliceret vold - altså efter den hårde voldsparagraf 245, og så skal det vurderes af vore jurister, om ham vi kalder gerningsmanden skal fremstilles i et grundlovsforhør, oplyser vagtchefen.

Såfremt manden med den afbidte tunge ikke kan få syet den abidte tungedel på igen kan det ende med at få konsekvenser for hans evner til at tale - rent i hvert fald, og det er med til at gøre, at politiet sigter ham efter den grove voldsparagraf.