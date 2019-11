50-årig varetægtsfængslet: Sigtes for trusler og overfald under retssag

HJØRRING/AALBORG:Der var drama i Retten i Aalborg tirsdag, da en 50-årig tiltalt mand under en retssag pludselig sprang op og tog fat i et kvindeligt vidne, der var ved at afgive forklaring.

Men også et andet vidne i sagen blev udsat for den tiltaltes vrede. Det drejede sig om en mand, som sad udenfor retssalen.

Derfor blev den 50-årige fremstillet i grundlovsforhør onsdag før middag ved Retten i Hjørring.

Sigtes for verbale og voldelige trusler

Tirsdag var den 50-årige mand i retten, tiltalt for at have overtrådt sit tilhold mod sin eks-kæreste. Det var da hun afgav forklaring i retten, at temperamentet løb af med den tiltalte. Han tog fat i sin eks-kæreste, mens hun sad i vidneskranken og slog ud efter hende.

Under grundlovsforhøret onsdag blev den 50-årige præsenteret for en sigtelse efter straffelovens paragraf 123, som omhandler både verbale og voldelige vidnetrusler. Han er sigtet for begge dele i forbindelse med hændelsen inde i retslokalet, som gik ud over det kvindelige vidne. Kvinden fik skrammer i forbindelse med overfaldet.

- Han nægtede ikke at have være tilstede, men han benægtede vidnetruslerne. Han sagde, at han havde sagt nogle ting, men mente ikke, at indholdet havde været truende. Han mente heller ikke, han havde været fysisk overfor hende, fortæller anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

Nægtede sig skyldig

Næste sigtelse er efter straffelovens paragraf 266, som omhandler trusler på livet, og altså angår sagen udenfor retslokalet. Ifølge sigtelsen blev et mandligt vidne i sagen her truet af den 50-årige.

- Retten mente, at der var begrundet mistanke om vidnetrusler mod kvinden og trusler mod manden.

Den 50-årige nægtede sig skyldig, men blev efter grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger indtil 11. december for episoden tirsdag. Han kærede varetægtsfængslingen.

Grundlovsforhøret blev af habilitetsårsager afholdt i Hjørring, da gerningsstedet var i Retten i Aalborg og da episoden i retssalen blev overværet af en dommer.