51 Lottomillionærer i Aalborg siden 1989

AALBORG: På lørdag fylder Lotto 28 år, og det har fået Danske Spil til at se på, hvor mange Lottomillionærer det er blevet til.

Opgørelsen viser, at Aalborg er landet fjerde heldigste by med 51 millionærer siden 1989. Det er udelukkende vindere i Lotto og altså ikke de øvrige spil som VikingLotto, Eurojackpot eller Joker.

Det er oplagt at tro, at antallet af vindere følger byernes størrelse. Og København er da også nummer et med 166 Lottomillionærer. Men landets næststørste by, Aarhus, er faktisk kun på en delt 10. plads med 28 vindere.

I stedet er Odense på andenpladsen med 69 millionærer og Esbjerg nummer tre med 55 heldige Lottospillere.

- Lotto er en del af Danske Spils DNA og næstefter Tips det ældste spil, vi har. Hver uge køber omkring 800.000 danskere en Lottokupon, og hver uge kan mere end 100.000 danskere glæde sig over at have vundet en gevinst. Siden 1989 er 2481 danskere blevet millionærer på at have spillet Lotto lørdag aften, fortæller Pernille Mehl. Hun er direktør i Danske Lotteri Spil - den del af Danske Spil, der blandt andet har Lotto.

Grafik: Danske Lotteri Spil