54-årig fik bil til at bremse, åbnede dør og greb fat i rattet - nu er han sigtet for spritkørsel

HALS:En usædvanlig episode udspillede sig sent lørdag i Hals og er endt med to sigtelser mod en 54-årig mand.

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi fortæller, at den nu sigtede mand klokken 23.29 henvendte sig til en bil, der kom kørende ad Lægårdsvej i Hals. Bilen bremsede ned, og den 54-årige fik åbnet døren i førerens side og greb fat i rattet.

- Det fik føreren til at panikke lidt, så han kom til at køre ind i nogle kampesten, fortæller Jesper Sørensen.

Der var fem unge mennesker i bilen, og to af dem måtte køres til tjek på Aalborg Universitetshospital. De fik kun lettere skader og blev udskrevet igen tidligt søndag, ifølge Jesper Sørensens oplysninger.

Den 54-årige kom også til skade. Han var endnu til behandling tidligt søndag men skulle heller ikke være kommet noget alvorligt til. Til gengæld er han nu sigtet for to lovovertrædelser.

- Han er sigtet for spirituskørsel, fordi han overtog styringen af et køretøj, og der er udtaget blodprøve på ham. Desuden er han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, der handler om at forvolde fare for andre, fortæller vagtchefen.

Tidligt søndag manglede han stadig en nærmere forklaring på, hvad der fik den 54-årige til at henvende sig til de unge og gribe fat i rattet på bilen.