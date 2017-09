54-årig kvinde fundet i god behold

AALBORG: Den 54-årige Kirsten Kronborg Andersen, som Nordjyllands Politi tirsdag omkring middagstid udsendte en efterlysning på, er fundet i god behold.

Det oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Kvinden var ifølge politiets første oplysninger ikke set siden mandag eftermiddag, hvor hun forlod Lejbjergcentret, Sonjavej 3 i Aalborg.

Kirsten Kronborg Andersen, der er udviklingshæmmet, er afhængig af medicin, og politiet frygtede derfor, at hun flakkede omkring, eller at hun havde været ude for en ulykke.

Et vidne havde dog set Kirsten Kronborg Andersen tirsdag morgen kl. 7.30 ved sundhedscentret på Fyrkildevej i Aalborg Øst.

Ved 22.30-tiden tirsdag aften kunne politiet så oplyse, at den 54-årige kvinde var fundet på banegården i Aalborg, og at hun var i god behold.

- Hun er nu blevet kørt hjem til hendes bopæl, lyder det fra vagtchefen i pressemeddelelsen.