54-årig kvinde skyldig i drab: Offer blødte ihjel, mens hun drak sig fuld på Mallorca Bar

AALBORG:Det var drab, da en 54-årig kvinde mishandlede en 79-årig mand til døde i sin lejlighed i Jyllandsgade 22. november sidste år.

Det har et enigt nævningeting ved Retten i Aalborg afgjort.

Den nu afdøde blev igennem flere timer udsat for brutal vold, hvor han blev stukket med kniv, slået med gryder, paner og en slynge med en sten i.

Manden blødte ihjel, efter at være blevet stukket og snittet med kniv hele 111 gange.

Den 54-årige kvinde har under sagen erkendt vold med døden til følge, og i retten har hun forklaret detaljeret om, hvordan hun stak og slog manden af flere omgange med enkelte rygepauser.

Retten fandt dog, at der var tale om drab, og lagde blandt andet vægt på antallet af stik og voldsomheden af volden.

Blødte ihjel, mens 54-årig drak sig fuld

Den 54-årige og den nu afdøde have mødt hinanden på Mallorca Bar tidligere på dagen. Manden var sexkunde hos den 54-årige, og de forlod stedet omkring klokken 14 og tog hjem i hendes lejlighed.

Og her gik det galt, da manden sagde noget til den 54-årig, som gjorde hende vred. Det udviklede sig til slagsmål, som endte med drab.

Efter flere timers mishandling af manden, forlod den 54-årige lejligheden og tog til Mallorca Bar omkring klokken 17.30. Her drak hun sig fuld, mens den 79-årige blødte ihjel i hendes lejlighed.

Først kort før midnat ringede den 54-årige selv til politiet og anmeldte drabet.

Anklager: 13 års fængsel

I retten har kvinden forklaret, at hun om til tidspunktet for drabet havde været udsat for nogle svigt, som havde gjort hende vred og magtesløs, og at det hele ramlede, da den nu afdøde gjorde hende vred i lejligheden.

Retten i Aalborg skal nu finde frem til, hvilket straf den 54-årige skal idømmes.

Og her mener anklager Louise Watson, at der er skærpende omstændigheder der gør, at straffen skal over de 12 år, som er udgangspunktet for et drab - blandt andet, at der er tale om grov og meningsløs vold, hvor den afdøde led.

Anklageren går derfor efter 13 års fængsel til den 54-årige.

Forsvareren for den 54-årige, Lars Thousig, mener derimod, at der er formildende omstændigheder - blandt andet at drabet var tilfældigt og skete, fordi den 54-årige befandt sig i en oprørt sindstilstand som blev forværret, da den 79-årige gjorde hende vred.

Forsvareren mener derfor, at den 54-årige højest skal straffes med fængsel i 11 år.

Retten afsiger dom senere i dag.