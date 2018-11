54-årig sigtet for større mængde narko

AALBORG: En 54-årig mand fra Aalborg er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for besiddelse af en større mængde narko.

Ifølge sigtelsen havde manden 276 gram amfetamin, 28 gram skunk og seks gram hash med henblik på videresalg, oplyser anklager Sofie Stokholm Jepsen.

Den 54-årige blev onsdag fremstillet i et lukket grundlovsforhør, og derfor er de nærmere omstændighederne i sagen ukendt for offentligheden.

Manden har dog erkendt besiddelsen af narkoen, men han nægter at have haft til hensigt at sælge det videre, oplyser anklageren.