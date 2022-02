56-årig blev snuppet for tyveri med russerposer

AALBORG:En 56-årig mand og en medskyldig har i et par dage været særdeles aktive butikstyve i Salling i Aalborg.

- Vi kunne på videoovervågningen se, at den 56-årige sammen med en gerningsmand brugte såkaldte "russerposer" til at fragte stjålne parfumevarer ud af butikken. I alt havde de to lørdag stjålet parfumevarer for over 25.000 kroner, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

"Russerposer" er indkøbsposer, der er foret med sølvpapir. Ved at bruge dem kan butikstyvene omgå alarmsystemerne, når stjålne varer skal fragtes ud af butikkerne.

Men lørdag ved 13.50-tiden klappede fælden, og den 56-årige blev holdt tilbage i butikken og senere anholdt af betjente fra Nordjyllands Politi. Det lykkedes dog hans medgerningsmand at slippe væk.

Den 56-årige blev søndag ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet indtil 18. februar, sigtet for ikke bare det butikstyveri, men mindst et lignende forhold fra fredag.

- Vi gik tilbage i videoovervågningen i butikken, og her kunne vi konstatere, at de havde været i gang med deres lyssky aktiviteter også om fredagen, forklarer vagtchefen.