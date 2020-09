56-årig dømt for at sætte ild til sin båd i Egense - ville snyde forsikring

EGENSE:Ved hjælp af udelukkelsesmetoden formåede anklagemyndigheden at bevise, at en 56-årig mand havde sat ild til sin egen båd i lystbådehavnen i Egense for at snyde sit forsikringsselskab.

Der var nemlig ikke nogen naturlig forklaring på, hvorfor båden om aftenen 21. januar udbrændte. Og da den 56-årig havde været på båden kort forinden branden, fandt Retten i Aalborg det bevist, at han havde påsat branden.

Det kostede mandag syv måneders ubetinget fængsel, oplyser anklager Mathias Andersen.

Den 56-årig nægtede sig dog skyldig og forklarede, at han havde været på båden for at udskifte et batteri - og at det kunne været det, der havde været årsag til branden.

Men efter at forskellige teknikere havde undersøgt den brændte båd, kunne de udelukke, at branden skulle være opstået i el-installationer eller i motoren.

Flere beviser pegede i samme retning

Derfor konkluderede politiet, at branden måtte være påsat, og da der ikke havde være andre på havnen den pågældende aften - udover den 56-årige - så pegede pilen på ham, forklarer Mathias Andersen.

Der var dog også andre forhold, der underbyggede beviset mod manden, forklarer anklageren.

Den 56-årige havde i perioden op til branden forsøgt at sælge båden, båden var brandforsikret for 45.000 kroner, og så var han blevet smidt ud af sejlklubben i Egense, fordi han ikke havde betalt for sin bådplads.

Og når det hele blev lagt sammen, så var det altså nok til at han blev dømt.

Udover at være dømt for at have sat ild med henblik på at snyde forsikringsselskabet, så blev den 56-årige også dømt for at have sat ild med forsæt til at forårsage skader på andres ejendom.

Under branden skete der skade på en tilstødende bådebro for omkring 21.000 kroner.

Den 56-årig ankede dommen på stedet.