Ildspåsættelse, hærværk og indbrud: 56-årig skal blive bag tremmer

TYLSTRUP:Vestre Landsret har slået fast, at en 56-årig mand fra Hallund nær Brønderslev skal forblive varetægtsfængslet i fire uger. Det oplyser Nordjyske anklagere på Twitter.

Den 56-årige blev varetægtsfængslet onsdag 21. april, men han kærede efterfølgende fængslingen til landsretten. Her valgte Vestre Landsret altså at fortsætte varetægtsfængslingen.

Varetægtsfængslingen sker på baggrund af episoder, der startede helt tilbage til 14. marts, da den sigtede 56-årige begik indbrud i en villa på Luneborgvej i Tylstrup, hvor en 55-årig kvinde boede. Her stjal han blandt andet en computer, nogle smykker og et usb-stik.

Efter at have fjernet tyvekosterne fra villaen placerede manden optændingsblokke og brugte brandbare væsker til at sætte ild i villaen.

Husets beboer, en 55-årig kvinde, var på ferie og var altså ikke i fare, da branden opstod.

Derfor er den 56-årige sigtet for indbrud og ildspåsættelse. Men her stopper sigtelserne dog ikke.

For ved en senere lejlighed – formentlig på et tidspunkt mellem 23. og 24. marts – blev samme kvindes bil ødelagt, da samtlige fire dæk blev skåret op.

Derfor er manden også sigtet for hærværk.

Den 56-årige skal være varetægtsfængslet frem til 19. maj. Han nægter sig skyldig i alle forhold.