57 nye offentlige p-pladser i centrum

AALBORG: Spørgsmålet om der er offentlige parkeringspladser nok i centrum er jævnligt oppe at vende, men nu har bilisterne i Aalborg i hvert fald 57 nye af slagsen.

Det er First Hotel Hotel Aalborg, der i december sammen med bygningsejeren K/S Slotshotellet købte arealet udenfor hotellet af Aalborg Kommune for at åbne op for betalingsparkering.

En hotelgæst ankommer ifølge hotellet typisk mellem kl. 16-22 og har ofte et ærinde næste morgen, og kører mellem kl. 7-10, så derfor står en del af parkeringspladserne tomme i løbet af dagen. Det er baggrunden for at åbne op for betalingsparkering

- Det er oplagt, så hvorfor ikke udnytte kapaciteten ellers står der bare gabende tomme parkeringspladser, siger bestyrelsesformand i K/S Slotshotellet Carsten Tilm.

Nå man har parkeret bilen foregår registrering ved, at nummerpladen indtastes sammen med betalingsformen i automaten, og man skal ikke efterfølgende lægge ind billet i forruden. Hotellet har åbnet op for parkering på timebasis med 15 kr. pr. time både foran og bagved hotellet Udover at give andre end hotelgæsterne mulighed for at bruge p-pladserne, så har First Hotel Aalborg også indgået en aftale med syv partnere nemlig Utzon Center, Hos Isidor Henius, Tandlægerne Nørregade 19, Eurojuris Aalborg, C optik og Harmonie, der nu får mulighed for at henvise deres kunder til p-pladserne. Partnerne har modtager 1000 gratis værdikuponer til tre timers parkering.

Det er i øvrigt Europark, der administrerer p-pladserne.