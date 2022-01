58-årig truede med at skyde både borgere og betjente - blev selv skudt i benet

AALBORG:Inden den 58-årige mand torsdag kort før klokken 01 blev skudt af politiet i sin lejlighed på Dannebrogsgade, havde han flere gange ringet til politiets alarmcentral og truet med at skyde både borgere og politibetjente.

Det kom frem under grundlovsforhøret fredag middag mod manden, der dog ikke selv var til stede i Retten i Aalborg.

Her blev han varetægtsfængslet in absentia, sigtet for trusler mod borgere og trusler mod politiet. I første omgang er han varetægtsfængslet frem til næste uge, hvor det vurderes, at han er i stand til at møde frem i retten.

Det kom også frem under grundlovsforhøret, at manden blev skudt én gang i benet af politiet, og at han havde truet med en attrappistol.

Anklagemyndigheden begærede ellers dørene lukkede af hensyn til efterforskningen, men dommeren var enig med pressen i, at offentlighedens interesse vægtede højere end hensynet til den videre efterforskning.

Ville ikke leve mere

Anklager Thomas Klingenberg læste herefter anmeldelsesrapporter op, og her fremgik det, at manden omkring klokken 21 havde haft besøg af en kvindelig ven.

Hun har fortalt politiet, at den 58-årige var påvirket af hash - hvilket ikke var unormalt - og at han havde sagt, at han ikke havde lyst til at leve mere, og at han ville tage nogle betjente med sig.

Hun så ham derefter tage en pistol frem, og derfor skyndte hun sig ud af lejligheden. Kort tid efter kom politiet til stedet.

Og det var der en grund til, for på det tidspunkt havde manden allerede haft ringet til politiets alarmcentral og sagt, at betjenten skulle høre godt efter, for han ville gå ned på gaden og skyde den første han mødte - om så det var en politibetjent.

Viftede med pistol - og blev skudt

Og de trusler fortsatte både telefonisk og til det store opbud af betjente, der var rykket ud til Dannebrogsgade.

Han ringede blandt andet igen til alarmcentralen og sagde, at han ville komme ud af lejligheden og skyde politiet, hvis de ikke forsvandt.

I løbet af dramaet havde han også flere gange peget på politiet gennem vinduet med attrappistolen og truet med at komme ud og skyde dem.

Kort før klokken 01, havde den 58-årige så åbnet døren på klem og ifølge politirapporten blev manden råbt an flere gange. Da manden pegede på politiet med pistolen, blev han skudt i benet.

Den 58-årige er en gammel kending af politiet. I 2011 blev han også dømt for trusler samt for at have forsøgt at køre en betjent ned med bil.