590 danske kvinder krænket på "byttebørs" af nøgenbilleder: 24-årig venter på retssag

AALBORG:En 24-årig mand fra Aalborg venter lige nu på at komme i retten i en omfattende sag om organiseret krænkelser af flere hundrede danske kvinder på internettet.

Der er lagt op til, at sagen skal køres som en tilståelsessag. Anklagemyndigheden har udfærdiget en retsmødebegæring, og sagen venter nu på berammelse ved Retten i Aalborg.

Den 24-årige aalborgenser er sigtet for blufærdighedskrænkelse ved at have medvirket til, at en ukendt bagmand kunne drive en stor hjemmeside, der fungerede som en form for byttebørs af nøgenbilleder- og videoer af 590 navngivne danske kvinder.

Den 24-åriges rolle var at finde billeder fra kvindernes Facebook-profiler, som han så satte på online-kataloget i mapper med kvindernes navne, så de mange kvinder på den måde blev identificeret.

Ifølge sigtelsen sad den 24-årige i sit hjem i Aalborg og bidrog til den krænkende hjemmeside i perioden 1. september 2017 til 31. marts 2018.

Meget organiseret

Politiet har betegnet onlinekataloget som meget organiseret, og efterforskningen har også vist sig at være svær.

Selve hjemmesiden var baseret i New Zealand, og det aldrig er lykkedes politi et få adgang til selve billede- og videomaterialet, men kun indholdsfortegnelsen i kataloget.

Politiet har dog fundet billeder på den 24-åriges computer, og den unge mand har også erkendt sin rolle i den omfattende sag.

Den 24-årige er også sigtet for at have udbredt pornografiske billeder og videoer af 10-15 ukendte kvinder.

Sag startede i København

Hele sagen begyndte hos København i juli 2017, da Københavns Politi fik en anmeldelse.

Det førte til, at man fandt frem til det ulovlige katalog og den 24-årige mand fra Aalborg, hvorefter Nordjyllands Politi gik ind i sagen.

Efterforskningen af sagen har været lang, dels fordi det har været en vanskelig it-efterforskning, hvor Nordjyllands Politi har haft assistance fra Rigspolitiets it-enhed, NC3, og dels fordi politiet har brugt lang tid på at finde frem til de hundredvis af kvinder, der fremgår med navn i onlinekataloget.

Det er kun den 24-årige mand fra Aalborg, der er sigtet i sagen. Politiet ved endnu ikke, hvem bagmanden bag hjemmesiden er.