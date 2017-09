60-årig ville lave hasholie

AALBORG: En 60-årig mand fra Aalborg blev fredag ved Retten i Aalborg dømt for at have været i besiddelse af omkring 960 gram hash.

Det oplyser anklager Lone Lyngsø.

Manden var også tiltalt for at ville videreoverdrage hashen, men det blev han frifundet for, fortæller anklageren.

Hasholie mislykkedes

Den 60-årige nægtede, at hashen var beregnet til videresalg, men erkendte at have været i besiddelse af stoffet.

- Hans forklaring var, at han ville lave hasholie af det, men det mislykkedes, og så havde han det liggende, siger anklager Lone Lyngsø.

Manden blev idømt en straf på 30 dages betinget fængsel og modtog dommen.