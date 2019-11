62.025 kroner pr. m2: Salg af penthouselejlighed i 66 meters højde sætter rekord i Aalborg

Nybolig Palle Ørtoft har netop sat ny rekord med salget af en lejlighed til kommunens hidtil dyreste kvadratmeterpris.

Det drejer sig om penthouselejligheden, der befinder sig i 66 meters højde i toppen af Horisonten - Nørresundbys nye højhus. Salgsprisen for de 237 kvadratmeter er 14,7 millioner kroner, og dermed har salget skrevet sig ind i historien med 62.025 kroner pr. kvadratmeter.

Foto: Nybolig Palle Ørtoft,

Dette er blot én af to rekorder, lejligheden kan bryste sig af – den er nemlig Nordjyllands højeste beliggende bolig og befinder sig på toppen af Horisonten i 66 meters højde.

Med til lejligheden hører en tagterrasse på 305 kvadratmeter med tilhørende orangeri, hvorfra man kan nyde udsigten 360 grader rundt over fjorden og hele byen.

- Handlen her er ét af flere beviser på, at Aalborg stadig er i en positiv og fremadgående udvikling, udtaler Peter Sørensen fra Nybolig Palle Ørtoft, som står for salget af Horisonten.

Horisonten rummer boliger i flere prisklasser – fra 975.000 til 14,7 millioner. Der er pt solgt 50 boliger, og aktiviteten er ifølge Nybolig Palle Ørtoft steget, efter at flere af lejlighederne står færdige og fuldt møblerede.

Horisontens lejligheder er indflytningsklare i maj 2020.