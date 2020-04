63-årig fængslet: Borgere modtog håndskrevne breve med dødstrusler med coronasmitte

AALBORG:En 63-årig mand fra Aalborg blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have skrevet 11 breve med trusler om coronasmitte til private borgere og et boligselskab.

Brevene var håndskrevet og afleveret uden postforsendelse til borgerne og boligselskabet inden for et lille geografisk område i Aalborg.

Ordlyden var ikke helt den samme i brevene - men det var budskabet: I brevene stod der, at brevet indeholdt coronasmitte, og at afsenderen håbede, at modtageren ville dø.

Det fortæller politikommissær Carsten Strazek.

Anmeldelserne om trusselsbrevene er tikket ind hos politiet de seneste 14 dage i takt at brevene blev afleveret hos borgerne. Og politiet tager sagen meget alvorligt:

- Coronavirus har kæmpe omkostninger for alle i øjeblikket, og det er selvsagt skræmmende og utrygt at blive udsat for trusler, så det her er på alle måder en sag, vi tager dybt alvorligt. Også selv om manden ikke har vist tegn på sygdom, mens han har været i vores varetægt, understreger politikommissæren.

Der er flere breve

Det var et vidne, der ledte politiet på sporet af den 63-årige, der blev anholdt tirsdag morgen omkring klokken 08.30.

Carsten Strazek fortæller, at efterforskningen ikke er slut endnu. Der findes nemlig flere breve.

- Vi har fået flere breve ind, som vi er ret sikre på er fra den samme afsender. Det er samme håndskrift og ord der bliver brugt i brevene, siger politikommissæren.

I grundlovsforhøret nægtede den 63-årige sig skyldig, men derudover ønskede han ikke at udtale sig, oplyser anklager Louise Watsson.

Han kærede ikke varetægtsfængslingen.