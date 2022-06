7-årige Äyeden har aldrig været klippet før. Nu donerer han hestehalen til parykker

AALBORG:Så kan folk finde ud af, om jeg er en pige eller en dreng, forklarede 7-årige Äyeden Boonstra, da han og resten af 1.klasse fra Agersted Friskole tirsdag morgen var på besøg ved parykspecialisterne Toftild for at aflevere hans lange afklippede lokker.

Men der er mere til det, end bare det. For Äyeden kender en pige, der har fået kræft.

- Hans mor kom til mig og sagde, at han gerne ville klippes og donere sit hår til en paryk. De kommer fra Holland, så de kunne ikke helt finde ud af, hvordan de skulle gøre det, og så ville han gerne klippes i skolen, fortæller Anette Bild, der er klasselærer.

Alle, der donerer hår, kan få et diplom. Äyeden sørgede selv for, at hans navn blev stavet rigtigt. Foto: Torben Hansen

Hun har klippet en del hår på fritidsbasis, så hun vurderede, at det godt kunne lade sig gøre.

- De andre sad omkring og så de små hestehaler blive klippet af, som de skal til en paryk, og så valgte Äyeden en dinosaur-film, der blev sat på, mens jeg klippede det sidste til, siger klasselæren.

- Det var mærkeligt at se mit eget hår klippet af. Jeg har kun set det i spejlet. Men nu føles det ligesom det gamle hår, siger Äyeden.

- For hver tot sagde han: Ah! Hvor er mit hår, tilføjer en af kammeraterne.

Et diplom for en hestehale

Klassekammeraterne så til med respekt, da Äyeden stolt gav sin hestehale videre til Toftild, ligesom flere af de langhårede piger sagde, at de godt kunne tænke sig at gøre det samme.

- Vi har snakket en del om, hvordan man kan hjælpe andre lige meget, om man er barn eller voksen. Der kan man sige at donere sit hår er en rimelig betydningsfuld ting i forhold til, at man giver det til nogen, der har brug for det, siger Anette Bild.

Toftild er ikke traditionelt et mål for skoleudflugt, men de var klar på at vise og fortælle de 17 elever fra første klasse, om hvordan håret bliver til paryk. Foto: Torben Hansen

Äyeden fik da også et diplom, efter hestehalen var modtaget, hvorefter personalet fra Toftild tog klassen med op i baglokalerne og fortalte, hvad der nu ville ske med håret.

Seks donationer til en paryk

- Det, der sker med håret nu er, at vi sorterer det med en karte, så det hår, der er for kort ikke kommer med. Derefter sorterer vi det i en beholder efter farve og længde, så det er klar til, når der er brug for det til en paryk. Der skal cirka seks donationer til en paryk, fordi vi sorterer så meget hår fra, siger Lise Toftild, der sammen med sin mand driver parykbiksen på Budolfi Plads.

Af samme årsag er det heller ikke muligt at lave en paryk til af ens eget hår til en bestemt person.

Man kan både aflevere sin donation i butikken og sende med brev. Bunken her er tegninger og billeder fra børn og unge, der har doneret hår. Foto: Torben Hansen

Toftild har også butikker i Aarhus og København, men de har hjemme i Aalborg. De får 400-600 donationer om måneden, og blandt dem, der donerer ligger gennemsnitalderen på 12 år. Äyeden er altså ikke det eneste unge menneske, der gerne vil hjælpe.

- Det er super godt, for håret må ikke have været farvet eller permanentet, så børn og unges hår er rigtigt godt at bruge, fortæller indehaveren.