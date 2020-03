70 år: Henning G. fik meget til at ske og Aalborg til at forandre sig

Henning G. Jensen, tidligere borgmester i Aalborg, Carl Klitgaards Vej 25, Nørresundby, fylder 70 år onsdag 18. marts.

Der er nogle ganske få mennesker - partifæller og ikke-partifæller - han nu om dage lufter sine meninger om lokalpolitik overfor. Mennesker, han kender og stoler på. Tre medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe ringer ”fra tid til anden, og så vender vi tingene”. Men ellers har Henning G. Jensen - Aalborgs udadvendte og sjældent mundlamme borgmester gennem 16 år - holdt selvvalgt, lav profil, siden han ved udgangen af 2013 forlod dét byråd, han da havde haft sæde i i næsten 40 år.

Man får ham heller ikke til at sige højt, hvordan han synes, efterfølgeren Thomas Kastrup-Larsen klarer sig.

- Men Thomas’ imponerende høje stemmetal må betyde, at befolkningen - som jeg jo også er en del af - mener, at han gør det godt, lyder det lidt kryptiske svar.

Han vil dog godt røbe, at han græd tørre tårer, da Aalborgs planlagte letbane, som var stærkt promoveret af den nuværende borgmester, blev skrottet af den daværende Venstre-regering. De nye Plusbusser ”passer meget bedre til Aalborg,” mener eks-borgmesteren.

Henning G. Jensen er Lindholm-dreng, født i en familie med rødder i Vesthimmerland, som efter at have boet flere steder, alt efter hvor der var arbejde at få, faldt til lige nord for Limfjorden. Det var og er herfra, Henning G. Jensens verden går. Han er yngste dreng i Rigmor og Aage Jensen børneflok på otte. Faderen døde, inden sønnen nåede teenage-alderen, og mor måtte arbejde hårdt for at få enderne til at nå sammen.

Henning G. - G’et står for Gunner - blev, selv om han ved fødslen kun vejede 900 gram og ikke blev spået mange chancer for at overleve, mønsterbryderen, der efter realeksamen fra Gl. Lindholm Skole 1967 tog HF-eksamen og dernæst lærereksamen.

Allerede på gymnasiet i Nørresundby blev han politisk aktiv som elevrådsformand og formand for Frit Forum, og på Aalborg Seminarium var han formand for De Studerendes Råd. Parallelt hermed virkede han som leder i Lindholm Idrætsforening. Og politik og sport blev uden konkurrence dé to ting, der kom til at fylde mest i hans voksne liv.

Han gik stadig på seminariet, da han 1974 som 23-årig første gang blev valgt til byrådet for Socialdemokratiet. Han nåede efter eksamen at virke i godt syv år på Tornhøjskolen i Aalborg Øst, inden han 1982 blev fuldtidspolitiker - først i 16 år som socialrådmand, dernæst i lige så mange år som borgmester.

Som borgmester spillede han en nøglerolle i Aalborgs omstilling fra ren industri- til uddannelses-, service- og industri-by. Han formåede som få at bringe mennesker sammen og derved få ting til at ske. Hans ligefremme facon kunne få nogle øjenbryn til at løfte sig, men at han skabte resultater og vækst i landets nu tredjestørste kommune, bestrider ingen.

Snu, ordholdende, taktisk, temperamentsfuld, flittig, velforberedt og utålmodig var nogle af de tillægsord, partifæller og modstandere hæftede på borgmesteren i den portrætbog, Jørgen Pyndt i 2013 skrev om borgmesteren. Som top-politiker stod han tit for skud.

I dag kan han ”heldigvis åbne avisen, uden at der hver anden dag står, at jeg er idiot”.

I 2012 måtte han ufrivllligt tage en pause fra borgmester-jobbet på grund af en blodprop i hjertet og en bypass-operation. Siden har han passet bedre på sig selv - blandt andet træner han flere gange ugentligt i Fremtidens Plejehjem, som han og hustruen Birgit næsten blev naboer til, efter at de solgte det mangeårige hjem i Lindholm og flyttede nærmere Limfjorden.

Sidste sommer havde Henning G. Jensen den sorg at miste Birgit efter 45 års ægteskab. Hun var hjemmets faste holdepunkt i hans aktive år, og det ”har påvirket mit liv rigtig meget, at Birgit ikke mere er her.

Hun skabte hygge og varme herhjemme og stillede mig de kritiske spørgsmål, når jeg var lidt for rap i replikken”. Det var også hustruen, der stod for madlavningen, så nu varmer eks-borgmesteren færdigretter, han køber, eller får fra familien og en stor, trofast bekendtskabskreds.

Han lever ”et godt, beskedent, stille pensionistliv, hvor vækkeuret ikke ringer hver eneste dag”, nyder whist-aftenerne i kortklubben, er tit tilskuer til fodbold (på begge sider af fjorden), ishockey og håndbold - og er for nylig, på initiativ af en gammel seminariekammerat, begyndt at spille billard på et aktivitetscenter i Klarup en gang om måneden.

Til sommer er det 50 år siden, han forlod Nørresundby Gymnasium og HF-kursus. De seneste uger har han brugt ikke så få timer på at finde frem til klassekammeraterne, så de kan mødes til jubilæum. Han er (fortsat)god til at snakke med alle, og fører sporet til Asaa, ringer han som det mest selvfølgelige til byens købmand og finder frem til, hvor eks-klassekammeraten bor.

Indtil nu er 18 af 20 identificeret, noterer han ikke uden stolthed.

I dag er de fleste tillidshverv fortid. Henning G. Jensen er dog stadig formand for Racing Arena Aalborg, ligesom han er i bestyrelsen for ejendomsselskabet Calum. Det sidste betyder formelt, at den fhv. borgmester er med til at styre et selskab, der har stævnet Aalborg Kommune, fordi kommunen bestrider, at selskabet i 2005 - af den daværende borgmester og tekniske rådmand - fik et løfte om, at et bestemt areal i Nørresundby ville forblive ubebygget.

Det er dog ikke den daglige drift af ejendomsselskabet, han er involveret i, pointerer fødselaren. ”Henrik (Calum, red.) har opfordret mig til at træde ind i bestyrelsen, fordi han mener, jeg har en god fornemmelse for, om et muligt nyt projekt er en god idé eller ikke”.

Når man har mistet, er den første jul i reglen ekstra svær. Henning G. Jensen drog i december til Trysil i Norge med børnene Lene og Peter, svigerbørn og børnebørn. De unge stod på ski. Imens sørgede Henning G. for, at der var brænde nok til at varme hytten op.

Det er også med familien - de er ni ialt - han fejrer selve fødselsdagen.

En planlagt reception er blevet aflyst på grund af corona-situationen.