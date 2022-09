70 offentlige elbilladere står ubrugte hen: Men du må ikke bruge dem

AALBORG:Der er stor mangel på el-ladestandere for private, og især i lejligheder og almene boligområder som Aalborg Øst er der meget få elbiler.

Det handler blandt andet om, at boligforeningerne ikke opstiller ladestandere, og det er derfor meget svært at få opladet en elbil. Stort set ingen af de næsten 250 offentligt tilgængelige ladepunkter i byen er leveret af kommunen eller regionen.

Men det betyder ikke, at det offentlige ikke råder over ladekapacitet. Ikke langt fra de almene boliger i Aalborg Øst er der masser af ledig ladepunkter. Ved Psykiatrisk Sygehus på Langagervej har Region Nordjylland eksempelvis fået etableret 30 ladepunkter til regionens elbiler, og andre 40 kan findes på regionens øvrige adresser.

Problemet er bare, at de ikke bliver brugt og egentlig bare samler støv. For de fire elbiler ved Psykiatrisk Sygehus har ikke brug for de 26 andre ladestandere, der altså ikke er til rådighed for offentligheden. På et tidspunkt var seks af dem offentligt tilgængelige, men der er blevet sløjfet igen.

Seks ladestandere, som før kunne bruges offentligt, er sløjfet igen. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Det er noget, der får elbilejer, Torben Hansen, til at undre sig. Han arbejder som fotograf på Langagervej og har jævnligt brug for at toppe op på strøm i løbet af en arbejdsdag og har været glad for at have haft muligheden for at bruge den ledige ladekapacitet, der har været tilgængelig ved sygehuset - i hvert fald på de seks ladestandere, der nu er nedlagt.

- Jeg synes, det er fjollet, at man ikke udnytter kapaciteten, når den er der. Især når ladestanderne er placeret i et område, hvor de kunne være til gavn for områdets øvrige beboere, der ikke selv har mulighed for at sætte ladestandere op. Hvordan aftalen mellem regionen og Clever er strikket sammen, ved jeg ikke, men hvis det ikke koster regionen penge og er omkostningsneutralt, så burde man have gjort ladestanderne offentligt tilgængelige, mener han.

Men som det er nu, så bliver ladestanderne ikke gjort tilgængelige for alle med ladebehov, som måske bor i én af de mange lejligheder eller et sted med fælles parkeringsplads i Aalborg Øst - tæt ved de 26 ladestandere.

Lovgivning, du ved

Sådan siger Torben Kronborg Pihl, der er udviklingskonsulent fra afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Region Nordjylland.

- Hele processen med at identificere behovet for el-ladestandere og hvor de hensigtsmæssigt kunne placeres - og som har resulteret i opstilling af de 70 el-ladestandere - er sket med sigte på lade-kapacitet for Region Nordjyllands egne køretøjer, siger han.

- Grunden til det, er at Region Nordjylland ifølge den nuværende lovgivning udelukkende må opstille lade-kapacitet for egne køretøjer. Regionen må således ikke opstille dem med henblik på lade-kapacitet for ansatte og gæster. Det har således hele tiden været hensigten, lyder det fra Torben Kronborg Pihl fra Bæredygtig Udvikling.

Men Folketinget har dog ny lovgivning på vej, der åbner for, at Region Nordjylland kan stille lade-kapacitet til rådighed også for ansatte og gæster hos Regionen.

- Det er vi her i Region Nordjylland opmærksomme på, og det er derfor besluttet at igangsætte et arbejde, der bygger videre på introduktionen af de 70 el-ladestandere, og som skal se på næste fase af el-ladeinfrastruktur i Region Nordjylland. Dette arbejde skal netop ud over fortsat lade-kapacitet til egne køretøjer også se på behov og hensigtsmæssig lade-kapacitet for ansatte og gæster. Herunder lademønstre og en hensigtsmæssig fordeling af el-ladekapacitet, som også inddrager både de højintensive ladesteder og de måske lidt mindre attraktive steder for etablering af ladekapacitet, siger Torben Kronborg Pihl.

Uvist hvem der kan lade

Det ligger dog ikke umiddelbart i kortene, at andre end ansatte og gæster skal kunne bruge laderne, som så vil stå tomme efter fyraften og om natten.

- Når det er muligt at brede ladekapacitet ud til også at omfatte ansatte og gæster er hensigten at perspektiverne for dette bliver udfoldet, og vi ser også på mulighederne for at brede ladekapacitet ud til en bredere gruppe. Hvad resultatet af det arbejde bliver – og hvorvidt det også giver mulighed for ladekapacitet for den generelle offentlighed som en del af det samlede lade-mønster, er endnu for tidligt at sige noget om, siger Torben Kronborg Pihl.

Fire af ladestanderne bruges af elbiler. Resten optages af brændstofbiler og er ikke i drift. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Så lige nu står de fleste af de 26 ladestandere fra Clever altså ledige. Dog er der biler parkeret foran, så man i realiteten ikke kan udnytte de mange ladepunkter, som man også kan finde flere andre steder på regionens adresser.