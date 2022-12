71-årige John fik en blodprop: Nu går han 15.000 skridt hver morgen

John Vardinghus på 71 år kommer fra Nørresundby og er pensioneret elektronik-tekniker. Og så er han avisomdeler.

Der er cirka 1.500 omdelere i Nordjylland, som hver morgen leverer aviser, magasiner og breve for Det Nordjyske Mediehus, og de fleste af dem er unge mennesker. John mener dog, at det er det helt perfekte job for en pensionist. Vi har mødt ham til en snak om avisruter, dårligt vejr, lommepenge og solopgange.

Hvorfor valgte du at blive omdeler?

- Jeg fik en blodprop i hjernen, som betød at jeg ikke måtte røre mig for meget eller køre bil i tre måneder. Jeg er ellers meget aktiv, så det brød jeg mig ikke rigtig om. Da perioden var overstået, trængte jeg gevaldigt til at komme ud og røre mig igen, og så gav det jo god mening at blive avisomdeler. Det har jeg været i fire år nu.

Men hvorfor lige avisomdeler? Hvor kom den idé fra?

- Jeg har altid selv læst avis, så du kan jo sige idéen dumpede ind ad brevsprækken. Jeg gik med aviser som dreng, og det var jeg glad for. Det kom jeg til at tænke på igen, da jeg pludselig stod og manglede noget, at give mig til. Min far var typograf på det gamle Stiftstidendes trykkeri i 23 år, så det der med aviserne, det ligger i familien.

Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud for dig?

- Jeg starter kl. 02.30 med at tælle og pakke magasiner, aviser, breve og pakker til husstandene på min rute. Jeg havde 213 produkter med i dag.

- Så går jeg ud i den tidlige morgen. Jeg har gaderne helt for mig selv. Det er skønnest om sommeren, så er der fuglesang og jeg ser solopgangen. Jeg kommer både ud i de hyggelige villakvarterer og forbi forskellige virksomheder og et par plejehjem på min rute.

- Der er deadline 6.30, så der skal man være færdig. Jeg går 15-16.000 skridt sådan en morgen. Man får en masse god energi af bevægelse, og det er en dejlig måde at starte sin dag på. Så kan det godt være jeg tager en middagslur på et tidspunkt, men det er en skøn følelse at komme op og få noget fra hånden.

Men hvad så når vejret er vådt og gråt? Er det ikke svært at komme afsted?

- Nej, det er okay. Jeg tager bare regntøj på. Der er jo ikke noget, der hedder dårligt vejr. Kun dårlig påklædning, er det ikke sådan? Jeg har to hunde, jeg også går ture med, men med dem synes jeg af og til det kan være svært at komme ud. Det er som om det bare er nemmere, når der er et job, der skal udføres. Så tænker jeg ikke så meget over vejret.

John Vardinghus er pensioneret elektronik-tekniker. Og så er han avisomdeler. Foto: Svenn Hjartarson

Hvad er de tre bedste ting ved dit job som omdeler?

- Nummer 1 må i hvert fald være al den friske luft. Man får klaret hovedet og rørt sig. Derudover er fleksibiliteten værd at nævne. Jeg kan jo tilrettelægge mit arbejde, så det passer ind i mit liv. Så er der også lønnen, som er en slags lommepenge for mig som pensionist.

Hvad betyder den ekstra indkomst for dig?

- Det giver da lidt frihed. Da jeg er pensionist, er der en grænse for, hvor meget jeg må tjene ved siden af. Derfor går jeg kun to dage om ugen. Det kunne fint tilpasses. Så jeg får lidt lommepenge ud af det, som jeg bruger på mig selv og min familie.

Hvis du nu ikke var omdeler i dag, hvad tror du så, du ville lave?

- Så ville jeg nok lave mere af det, som ellers fylder i min hverdag. Passe huset og sætte sommerhus i stand. Være sammen med familien. Det er der nu også masser af tid til med mit omdeler-job, for det er jo om morgenen. Så kommer man bare op og i gang, og når jeg kommer hjem igen, er hele resten af dagen fri til hvad end jeg ellers har af planer.

- Men jeg ville helt sikkert ikke få så mange skridt i benene, hvis ikke jeg var omdeler. Det er kun sundt for en i min alder at få rørt sig.

Kender du andre på din alder, der er omdelere?

- Nej, det gør jeg faktisk ikke, og det undrer mig egentlig. Jeg synes jo det er oplagt for en pensionist. Hermed en varm opfordring fra mig, hvis man står og mangler lidt motivation til at komme ud og røre sig. Sådan en rolig morgen med avis-vognen, fuglekvidder og frisk luft, den er jeg i hvert fald glad for.