73-årig mand anholdt: Jeg har dræbt min kone

AALBORG: En 73-årig mand ringede natten til fredag til Nordjyllands Politi og fortalte, at han kort forinden havde dræbt sin 71-årige hustru med knivstik.

Det var sket i deres hjem på Lyngholmsvej ved Skalborg i det sydlige Aalborg.

Politiet fik opkaldet fredag kl. 01.12, og da politiet nåede frem til huset, blev kvinden fundet livløs. En læge erklærede hende død.

Den 73-årige mand blev anholdt og sigtet for at have dræbt kvinden.

Nordjyllands Politi har p.t. ikke flere oplysninger i sagen, som politiet betragter som en familietragedie.

De pårørende er underrettet.

Foto: Jan Pedersen