73-årig mand fængslet i surrogat efter drab

AALBORG: En 73-årig mand er fredag eftermiddag ved et grundlovsforhør i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Det oplyser vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Ved grundlovsforhøret stod manden sigtet for drabet på sin kone, der natten til fredag blev fundet knivdræbt hjem på Lyngholmsvej ved Skalborg i det sydlige Aalborg.

Den 73-årige har afgivet forklaring til politiet. Vicepolitiinspektør Frank Olsen betragter sagen som fuldt opklaret.

Erkendte sig skyldig

Den 73-årige kom ind i retssalen, og var tydeligt forslået i hovedet. Den ene hånd var bundet ind, og han viste tegn på at have været i slåskamp.

Han er sigtet for drab, og han erkendte ved retten sig skyldig.

Den 73-åriges forsvarer oplyste herefter retten, at den sigtede ikke ønskede at afgive forklaring, mens pressen var til stede.

Retten lagde vægt på mandens tilstand, og valgte under pressens protester herefter at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.