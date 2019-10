74-årig delte børneporno - nu skal han i fængsel

AALBORG:En 74-årig mand er blevet dømt skyldig i at have børnepornografi i sit hjem i Aalborg. Der sker efter, at politiet 24. august 2018 fandt 64 billeder og 12 videoer i mandens hjem. Derudover har manden delt to af billederne med andre mennesker.

Manden erkendte sig forleden skyldig i begge dele ved Retten i Aalborg, og han har taget imod dommen.

Den lyder på 40 dages ubetinget fængsel uden samfundstjeneste, eftersom Retten i Aalborg mener, at han ikke er i stand til at gennemføre den type straf.

Ved samme lejlighed blev den 74-åriges computer og harddisk konfiskeret.

Retten lagde sig fast på 40 dages fængsel, fordi manden selv erkendte sin skyld, ikke var i stand til at aftjene samfundstjeneste, og at nogle af billederne var blevet delt. Det fortæller anklageren i sagen, Majbritt Bak.