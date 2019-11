79-årig mishandlet til døde: Kvinde gik tilbage til værtshus med blod på tøjet

AALBORG:22. november sidste år omkring klokken 23.30 ringede en 53-årig kvinde til politiet fra Mallorca Bar i Aalborg og fortalte, at hun havde slået en mand ihjel.

Kvinden blev anholdt på værtshuset med blod på tøjet, og politiet fandt en 79-årig mand død i kvindens lejlighed i Jyllandsgade.

Mandag begynder retssagen mod kvinden, der er tiltalt for at have dræbt den 79-årig mand. Og anklageskriftet er uhyggelig læsning, der vidner om, at manden blev mishandlet til døde.

Mishandlet til døde

Ifølge anklageskriftet har kvinden stukket manden adskillige gange med flere knive, slået ham flere gange med en gryde og en pande samt med en sten i en stofslynge, ligesom hun også skulle have slået manden med en ledning, en stok samt med knytnæve.

Kvinden er desuden tiltalt for at have taget 1000 kroner fra den døende mand.

Den 53-årige kvinde og den nu afdøde havde mødt hinanden på Mallorca Bar samme dag, og de forlod stedet klokken 13.59.

Kvinden vendte tilbage kl. 17.31 - nu med blodpletter på sig - og hun blev på værtshuset i seks timer, inden hun kontaktede politiet kl. 23.28.

Nægter drab

Den 53-årige kvinde blev dagen efter fængslet i et lukket grundlovsforhør. Kvinden nægtede sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Hun ønskede ikke at afgive forklaring under grundlovsforhøret.

Der er afsat fem dage til drabssagen.