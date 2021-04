Pågående italiener fængslet for røveri efter jakkesalg

AALBORG:En 65-årig italiensk mand blev søndag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet fire uger, sigtet for røveri mod en 79-årig mand i Aalborg.

Den 65-årige nægter sig skyldig og kærede straks fængslingen til landsretten.

Ifølge politiet blev den 79-årige aalbogenser presset til at hæve 4500 kr. som betaling for tre billige jakker, han slet ikke var interesseret i at købe.

Omstændighederne ved salget gør, at den italienske jakkesælger sigtes for røveri, oplyser anklager Torben Kauffmann fra Nordjyllands Politi.

Lokket ind i bil

Ifølge anklageren foregik røveriet på denne måde:

10. marts var den 79-årig mand på vej efter morgenbrød. Da han kom gående i Øgadekvarteret i Aalborg, blev han pludselig kontaktet af den 65-årige italiener.

Den 65-årige bad den 79-årige om at følge hen til en bil for at se på nogle jakker. Det lykkedes den italienske mand at få lokket den 79-årige ind i bilen, hvor der sad et par andre mænd.

De insisterede på, at den 79-årige skulle købe tre jakker, men det sagde han klart nej til.

Mændene ville dog ikke lade ham slippe, så de kørte ham hen til en pengeautomat og bad ham om at hæve 4500 kr. som betaling for jakkerne.

Den ældre mand følte sig presset til at hæve pengene, som den italienske mand fik. Derefter kørte italieneren og de andre væk, og tilbage på gaden stod den 79-årige mand med tre jakker af meget dårlig kvalitet. De var på ingen måde 4500 kr. værd.

Opsporet i København

Den 79-årige kontaktede politiet, som ved hjælp af overvågningsbilleder fandt frem til bilen, en udlejningsbil.

Lørdag lykkedes det politiet at finde frem til den 65-årige italiener, der mistænkes for røveriet.

Han blev anholdt i København og overført til Aalborg, hvor han søndag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet fire uger. Fængslingen skyldes, at politiet frygter, at den 65-årige vil forlade Danmark inden dom, hvis han er på fri fod.

Politiet har ikke fundet de andre mænd i bilen.

Efter hvad Nordjyske erfarer, har der før været lignende episoder i Nordjylland, hvor borgere er blevet lokket til at betale dyrt for billige jakker.

