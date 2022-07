80 års jubilæum: Familien er gået i fisk

AALBORG:Lars Schak Nielsen kan i år markere flere jubilæer, som langt fra er alle forretningsdrivende forundt.

Først og fremmest har hans eget navn, Shack Nielsen, i hele otte årtier været forbundet med røget fisk og pålæg, og han kan selv, som tredje generation, glæde sig over 25 året for det røgeri, han i 1997 åbnede på Atletikvej i Svenstrup.

- Det er da noget at fejre, siger Lars Schak Nielsen.

Det oprindelige røgeri, der blev startskuddet til hele familiens forretningseventyr, blev startet i 1863 i beskedne lokaler i Vesterå som et kød- og pålægsrøgeri.

Bent cykler med røgede fisk

Dengang var det helt andre ejere, der drev butikken. Men i 1942 kom der til at stå Schak Nielsen over døren, da den slagteruddannede Viggo, som senere blev Lars Schak Nielsens bedstefar, overtog forretningen.

Viggo havde også succes med en bod på alle Aalborgs torvedage, hvor han solgte forskellige røgvarer til torvets kunder, og sønnen Bent cyklede hver eftermiddag rundt til Aalborgs fiskehandlere for at hente de usolgte fisk, der egnede sig til at blive blive røget. Næste morgen, inden han skulle i skole, cyklede han rundt igen for at levere de nu friskrøgede fisk tilbage til fiskehandlerne.

Lars skulle have en uddannelse

At Lars Shack Nielsen kom til at følge i bedstefar Viggo og far Bents fodspor er måske ikke overraskende, men faktisk slog Lars først et sving i en helt anden retning. For selvom han gerne ville ind i familieforretningen, insisterede far Bent på, at han først fik en god uddannelse, som han kunne falde tilbage på.

- Derfor er jeg faktisk uddannet indenfor shipping og spedition, afslører Lars Shack Nielsen, der dog aldrig rigtig kom i gang med arbejdet, fordi shippingbranchen dengang var ramt af arbejdsløshed.

I stedet kom han til at tilbringe et lille år i Forsvaret, hvor han aftjente sin værnepligt.

Var ved at drukne i succes

Tilbage i 1962 var det helt andre spekulationer, der påvirkede bedstefar Viggo og bedstemor Elna. De havde åbnet et fiskeudsalg ved røgeriet i et lille lokale ud mod Vesterå, og det blev så overvældende en succes, at de nærmest ikke kunne følge med.

Viggo og Elna overvejede derfor at lukke udsalget igen, men det mente den nu voksne og fremsynede Bent var en dårlig idé, og han besluttede at droppe en karriere i Forsvaret for i stedet at aflaste Viggo og Elna i familiefirmaet.

Det var også Bent, der i 1979 åbnede en ny fiskebutik i Algade 23, da han fornemmede, at byens handel var ved at flytte sig fra området omkring Bispensgade og Gravensgade på grund af udviklingen af gågadenettet. Røgeriet og fiskeforretningen på Vesterå 3 fortsatte samtidig uændret.

I slutfirserne trådte Bents søn, Lars Shack Nielsen så ind i forretningen, da han havde fuldført shippinguddannelsen og overstået værnepligten.

- Jeg har deltaget i familiefirmaet nærmest siden jeg lærte at gå, men fra 1988 blev det på fuld tid, siger Lars Shack Nielsen, som hver dag har kunne ses i røgeriet og i butikken i Vesterå.

Lars og Bent bygger nyt røgeri

I 1995 besluttede han sammen med far Bent at bygge et nyt røgeri, da den store succes havde gjort pladsen i Vesterå for trang. På Atletikvej 19 i Svenstrup fandt de en egnet grund, og det nye røgeri var klar til indflytning i 1997 med alle moderne faciliteter, fire store ovne og frem for alt masser af plads.

Det blev samtidig besluttet, at tiden var inde til et generationsskifte, og Lars overtog derfor forretningen. Røgeriet og butikken på Vesterå blev nedlagt, mens fiskeforretningen Algade 23 fortsatte uændret indtil 2014, hvor også den blev nedlagt.

I stedet fortsatte Svenstrup-forretningen, som i dag også også sælger hjemmelavede specialiteter og delikatesser, under navnet Schak Nielsen Røgeri & Gårdbutik.

Der er fem medarbejdere i butikken, der er blevet en ligeså stor succes som sine forgængere, selvom den ikke ligger i centrum af Aalborg.

- Det ligger sådan set et underligt sted, for det er midt i et industrikvarter og ikke noget, der kan ses fra vejen, men der kommer godt nok mange mennesker herud. Vi er blevet et kendt navn efter 80 år i byen, siger Lars Schak Nielsen.

Måske sidste generation i butikken

Om hans egne børn skal fortsætte familiesuccesen står med hans egne ord hen i det uvisse, og han lægger ikke pres på dem.

- Vi har godt nok en datter, der er butiksuddannet, men hun er begyndte at snakke om at læse videre indenfor noget marketing. Jeg har hele tiden fortalt børnene, at jeg er helt ok med, at de vælger noget andet, men jeg var til pensionsmøde med min bank for nogle uger siden, og jeg kunne godt mærke, at det føltes underligt at tænke på, at det hele en dag pludselig er væk, indrømmer Lars Shack Nielsen, der dog indtil videre mest har anledning til at glæde sig.

Han fejrer det flotte jubilæum med forskellige gimmicks og tilbud hele året. Indtil nu har han solgt særlige jubilæums-frokostplatter for 80 kroner - i reference til det store 80 års jubilæum - og der komme flere tilbud hen over efteråret, lover han.