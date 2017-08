88 boliger på vej på Stigsborg Havnefront

NØRRESUNDBY: I marts godkendte byrådet planen for udvikling for 1. etape af den fjerde og sidste af byens havnefronter, Stigsborg Havnefront, og med et forslag til en lokalplan ved Digmannsvej bliver der for alvor taget hul på etablering af den nye bydel med 7-8000 indbyggere på det tidligere industriareal.

På det 11.120 kvadratmeter store areal indrammet af Digmannsvej, Engvej og Mølndalsvej kan der ifølge forslaget opføres 88 almene familieboliger i fra to til fire etager med 17 meter som den maksimale bygningshøjde.

I alt må der bygges 5900 kvadratmeter. Inklusiv veje, stiger og opholdsarealer bliver bebyggelsesprocenten cirka 80.

I forslaget lægges der vægt på en bebyggelse med variation i form af skift i etageantal, bygninger trukket tilbage fra vejen og andre såkaldte visuelle virkemidler.

Lokalplanen, der skal førstebehandles i by- og landskabsudvalget torsdag, skal desuden sikre, at de omgivende gader opleves som gaderum med arealer, der giver grobund for liv og udeaktiviteter. Gaderummene skal således indrettes med plads til både trafikafvikling, ophold, leg, beplantning, regnvandsafledning, gadeparkering og affaldshåndtering.

Efter udvalgets behandling af sagen, skal lokalplanforslaget behandles i byrådet, før det sendes i høring i otte uger.