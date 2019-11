90'er-fest hænger i en tynd tråd: - Vi er maksimalt pressede

AALBORG:Har man sat næsen op efter en dag med masser af 90’er-musik, så risikerer man at blive alvorligt skuffet.

Som det ser ud lige nu, hænger endagsfestivalen Vi Elsker 90’erne i en ganske tynd tråd. Arrangørerne har netop fået det fjerde afslag på et sted at holde koncerten, og manden bag, Riffi Haddaoui, er nu tæt på at give op.

- Vi er meget skuffede og kede af det. Men vi håber fortsat på, at kommunen besinder sig, siger han.

Uforståelig afslag

Vi Elsker 90’erne har søgt om at bruge fire af byens store grønne områder, men hver ansøgning er ifølge arrangøren blevet mødt med et afslag med henvisning til, at det kræver dispensation at spille koncerter mere end fire timer.

- Og den dispensation har vi ikke kunnet få. Vi har heller ikke kunnet få at vide, hvorfor vi ikke kan få den dispensation, siger han og undrer sig samtidig over, at det tilsyneladende er muligt for f.eks. karneval at få tilladelserne.

Maksimalt pressede

Riffi Haddaoui ønsker ikke helt at lukke døren for et eventuelt arrangement næste år. Han fortæller, at han hen over weekenden vil gå i tænkeboks med hensyn til om, man eventuelt kan bruge dyrskuepladsen i Skalborg eller området i Hvorup, hvor Grøn holder til.

- Men vi ved, at hver gang vi skifter venue, falder der folk fra, og vores erfaring med vores koncept er, at det skal være urbant for at få folk til at dukke op, siger han og tilføjer:

- Vi er maksimalt pressede, for vi skulle være gået i billetsalg for 14 dage siden.

Ifølge Riffi Haddaoui er det nu også med i overvejelserne, om man fremover skal flytte Vi Elsker 90’erne til en anden by - det kunne f.eks. være Aarhus, Frederikshavn eller Hjørring.

- Men vi er utroligt glade for at være i Aalborg og har et rigtig godt publikum, som vi ved er glade for os, siger han.

Der kommer mange til 90'er festivalen, og derfor håber rådmand Mads Duedahl (V) også, det lykkes at finde en løsning. Arkivfoto: Henrik Bo

Aalborg rådmand for sundhed og kultur Mads Duedahl (V) håber det lykkes at finde en løsning, så Vi elsker 90’erne fortsat kan afvikles i Aalborg.

- Vi har allerede været lidt i dialog med dem, og det er jo et vældigt populær arrangement, som tiltrækker mange, forklarer han.

Håber det vil falde på plads

Rent praktisk er det dog ikke helt så let, som man måske skulle tro at finde en ny koncertplads. Vi elsker 90’erne vil nemlig helst være tæt på bymidten, men da musikken er meget høj og strækker sig over et ret langt tidsum, vil en placering i Mølleparken forstyrre både naboerne og dyrene i zoo. Og i Kildeparken, hvor den en dag lange festival har været tidligere, er der også grænser for, hvor meget man må larme.

- Så er der selvfølgelig Nr. Uttrup - eller pladsen, hvor der også bliver holdt Grøn Koncert. Men jeg har på fornemmelsen, at det ikke er så interessant for Vi elsker 90’erne, for der kommer jo mange unge og folk som er meget afhængige af, at der er busser hjem, når de har fået noget at drikke, påpeger Mads Duedahl.

Han håber derfor, at arrangørene vil kigge nærmere på dyrskuepladsen i Skalborg eller Golfparken.

- Som kulturrådmand håber jeg simpelthen, at det her falder på plads. Aalborg skal være stor nok til at rumme den form for arrangementer - alt andet vil være pinligt, understreger han.

Støj

Spørgsmålet om en ny koncertplads kompliceres dog også af, at der er flere forskellige forvaltninger ind over. I forhold til støj er det for eksempel miljø- og energiforvaltningen, der har det sidste ord, og man kan heller ikke låne en park eller et offentligt areal ud, uden at spørge by- og landskabsforvaltningen.

Derfor var sagen torsdag på som et orienteringspunkt på by- og landskabsudvalgets møde, og ifølge stadsgartner Kirsten Lund Andersen, var man her enige om, at det kun er Skalborg og Hvorup, der kan komme på tale.

- Vi har jo fået grumme mange klager over koncerterne i Mølleparken. Så både af hensyn til beboerne i midtbyen og dyrene i zoo, er et ikke nogen god ide. Og der er jo gode busforbindelser både til Skalborg og Hvorup, mener rådmand for by- og landskab Hans Henrik Henriksen (S).

Både rådmanden og stadsgartneren understreger, at der har været masser af dialog med festival-arrangøren i forhold til problemet med at finde et nyt sted.

- Men får man ikke svar man gerne vil have, kan det jo godt være, at man ikke oplever os som imødekommende. Og det var også derfor, vi valgte at lade udvalget behandle sagen, forklarer Kirsten Lund Andersen.

Hun regner med, at Hans Henrik Henriksen sender udvalgets vurdering til koncertarrangøren en af de nærmeste dage.