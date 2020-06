AaB ændrer i trænerstaben: Würtz og Augo er tilbage

Efter løbende overvejelser omkring det fremtidige sportslige set up er det blevet besluttet, at assistenttrænerne Lasse Steengaard og Allan K. Jepsen dags dato stopper deres virke omkring Superligatruppen.

Det skriver AaB i en pressemeddelelse.

De to bliver i stedet erstattet af Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen.

- Som klub gør vi os selvfølgelig hele tiden tanker om, hvilken retning vi skal i, og om hvordan vi kan optimere tingene, og i den forbindelse har vi haft nogle drøftelser med Lasse og Allan, hvilket er resulteret i, at de begge stopper deres opgaver omkring Superligaholdet, siger sportschef Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

- Vi er glade for, at både Rasmus og Thomas er trådt til, og vi er sikre på, at de begge kan være med til at bidrage positivt til truppen med deres kompetencer, kultur og energi, og i første omgang gælder aftalen for resten af indeværende sæson, fortæller Inge André Olsen.

Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen vil være på bænken allerede fredag aften, når AaB møder AGF i Aarhus.