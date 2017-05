AaB-angriber bombede i storsejr

Marco Ramkilde scorede fire gange mod Vejle

AALBORG: For en uge siden scorede Marco Ramkilde to gange, da AaB’s superligareserver vandt 4-1 over Lyngby, og mandag fortsatte den unge angriber i samme målspor.

Marco Ramkilde scorede således hele fire gange, da AaB i Reserveligaen besejrede Vejle Boldklub med hele 7-1.

Edison Flores, Nikolaj Lyngø og Anders Østergaard scorede AaB’s øvrige mål. Også prøvespilleren Emil Ayock var i kamp, men angriberen fra Cameroun kom ikke på måltavlen.