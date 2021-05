AaB-angriber humpede ind fra træning

FODBOLD:Der blev gået til den ved onsdagens træning på AaB's anlæg. På den gode måde vel at mærke. Spillerne virkede fokuserede, og der var den helt rette tænding i alle aktioner.

Bedst illustreret ved det afsluttende intervalspil, som i den grad fik frustrationer frem hos de tabende spillere og glæden frem hos de spillere, der via sejren slap for at samle materialer sammen. En ikke helt ubetydelig gevinst, da AaB's træning efterhånden er et udstyrsstykke med kegler, stænger, og forhindringer nok til at bygge Danmarks største agility-træningsbane.

Ved onsdagens træning var der fokus på afslutningsmuligheder, og forskellige småspil forsøgte at sætte AaB-spillerne i kamprelevante situationer både offensivt og defensivt. Under en af øvelserne kom Tim Prica galt afsted, da han landede forkert.

Den svenske angriber var uheldig i fredagens kamp mod OB, hvor VAR opsnusede en snæver offside. Til onsdagens træning var han så uheldig igen.

Fysioterapeut Simon Enevoldsen måtte efter det uheldige fald støtte ham ind i Børge Bach Huset.

- Jeg ved ikke, hvor slemt det er. Jeg så bare, at han landede forkert, og så havde han ondt i foden. Jeg må lige høre vores lægestab og fysioterapeut for at blive klogere på hans situation, siger Martí Cifuentes.

Den spanske træner havde givet sine spillere et par ekstra fridage efter kampen mod OB. En længe planlagt pause, der på mange måder har været tiltrængt for AaB-truppen.

- Det har været en lang sæson for os siden, vi begyndte i januar. Jeg følte, at vi havde brug for en pause. Jeg har en filosofi om, at vi skal arbejde hårdt og meget, når vi er her, men når vi får et vindue som det her, hvor vi kan få et par dage fri, så kan vi ligeså godt gøre det ordentligt, så folk får en fysisk og mental pause, siger Martí Cifuentes.

Det har været en beslutning, som han på ingen måde fortryder.

- Spillerne har vist, at det var en god ide, for energien, intensiteten og koncentrationen har været i top ved de to seneste træninger. Vi jagter noget stabilitet i vores præstationer. Det vil vi gerne se i de sidste kampe af sæsonen, og her tager vi små skridt hele tiden. Jeg håber, at den her lille pause kan hjælpe med at skærpe os frem mod de sidste kampe, siger Martí Cifuentes.

Nu fortsætter arbejdet frem mod sæsonens tre resterende kampe, der gerne skal skaffe en fjerde kamp om europæisk kvalifikation.

- Det var skuffende mod Odense. Vi har været gode i de to seneste hjemmekampe. Jeg håber, at vi kan følge op på det med to gode præstationer i de kommende hjemmekampe. Det er en klar udfordring, men livet handler om at overvinde udfordringer, siger Martí Cifuentes.

AaB's næste opgave er en hjemmekamp mod AC Horsens på søndag kl. 14.