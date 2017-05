AaB bekræfter: Mæhle tæt på salg

AaB forhandler om et salg af backen, skriver Superligaklubben i en fondsbørsmeddelelse - belgisk avis mener KRC Genk er AaB’erens nye klub

AaB er tæt på et salg af Joakim Mæhle. Nu ryger han til Belgien, erfarer avisen Het Nieuwsblad. Foto: Lars Pauli

AALBORG: For anden gang i træk kan AaB’s foretrukne højre back forlade AaB til fordel for Belgien. 19-årige Joakim Mæhle er nemlig på radaren hos den belgiske ligaklub KRC Genk, og et skifte er på vej, erfarer den store belgiske avis Het Nieuwsblad.

AaB bekræfter i en meddelelse til fondsbørsen, at klubben forhandler om et salg af Joakim Mæhle, men skriver ikke noget om, hvilken klub der er mulig køber.

Hvis den unge back bliver solgt, opjusterer AaB forventninger til årets overskud. Forventningerne ligger lige nu på 15 millioner kroner, mens overskuddet før skat forventes at ramme 25 millioner kroner, hvis Mæhle sælges.

- Heri er indregnet investeringer i spillertruppen i det kommende transfervindue i sommeren 2017 og yderligere strategiske investeringer i den kommercielle udvikling af klubben, skriver AaB i sin meddelelse til fondsbørsen.

Gaarde: God historie for AaB

Grundet børs-etiske regler, er det ikke muligt for AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, at kommentere på, hvad der mangler, før en handel falder på plads. Han kalder det dog "overvejende sandsynligt", at handlen lykkes.

- Det er overvejende sandsynligt, at vi sælger Joakim Mæhle fra sommer. Derfor har det været væsentligt at fortælle aktiemarkedet, at der er den her mulighed, siger Allan Gaarde til NORJYSKE.

Joakim Mæhle fik debut i Alka Superligaen i efterårets fjerde runde og har siden opnået 22 optrædener og 1704 spilleminutter for AaB i superligaen. Dermed overgår Joakim Mæhle de andre talenter, der blev rykket op i superligatruppen i sommer, når man måler på spilletid.

- Joakim har gjort det fantastisk. Det er en på alle måder fantastisk positiv historie, at han allerede i sit første seniorår er attraktiv for udenlandske klubber. Hvis det lykkes, er en rigtig god historie for AaB og Joakim, siger Allan Gaarde.

AaB’s U20-landsholdsspiller forlængede sin kontrakt i november, efter han havde fået debut i superligaen, så den nu løber til sommeren 2020. Dermed får AaB altså en overgangssum, hvis Joakim Mæhle forlader klubben til fordel for den belgiske klub, der har for vane at ligge i midten eller i subtoppen af den bedste belgiske liga. Sådan var det ikke 1. januar 2016, da Henrik Dalsgaard skiftede transferfrit til belgiske SV Zulte Waregem.