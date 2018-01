AaB er tæt på genforening med Kusk

FODBOLD: Der kan være særdeles godt nyt på vej til fans af Superligaklubben AaB. NORDJYSKE Medier erfarer, at offensivspilleren er særdeles tæt på et skifte tilbage til den klub, han var med til at gøre til dansk mester i 2014.

Allerede i sommer forlød det, at Kasper Kusk var tæt på at returnere til AaB, og nu erfarer NORDJYSKE, at en aftale er kommet om muligt endnu nærmere.

Angiveligt skulle der være opnået enighed mellem AaB og FC København om en transfersum, ligesom også Kasper Kusks personlige vilkår skulle være forhandlet på plads.

Næste, men også stadig vigtige, uløste hurdle er imidlertid, at de forsvarende danske mestre kun vil slippe Kusk, hvis man forinden har sikret sig en anden tilgang, og her skulle der i følge Ekstra Bladet være tale om forhandlinger mellem FC København og tyske Mainz om at slippe landsholdsspilleren Viktor Fischer på en halvårig lejeaftale.

NORDJYSKE har kontaktet sportsdirektør Allan Gaarde med disse oplysninger, men han vil ikke bekræfte AaB’s tilsyneladende målrettede jagt på den tidligere profil.

- Vi har hele tiden sagt, at der skulle noget ekstraordinært til, hvis vi skulle agere i dette vindue. Og det er stadig tilfældet, konstaterer sportsdirektøren.

Kasper Kusk blev i sommeren 2014 solgt fra AaB til FC Twente i Holland, og for AaB og AaB’s supportere venter der ganske givet en spændende afslutning på det igangværende transfervindue, der lukker 31. januar ved midnat.