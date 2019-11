AaB esport udvikler talenter og venskaber: Astralis' succes gav ekstra travlhed

Mig og mi n forening Vi har alle brug for andre mennesker, der deler vores interesser. Derfor præsenterer vi hver uge en nordjysk klub eller forening, som repræsenterer et fællesskab - stort som småt. Hvis du og din forening gerne vil optræde på denne plads, hører vi gerne fra dig. Skriv til perspektiv@nordjyske.dk – og du hører fra os.

Kenneth Jensen er formand for AaB esport

Hvorfor blev det lige Aalborg esport, du blev medlem af?

- Det hele startede i det gamle Aalborg esport. Den gamle bestyrelse var i gang med at lave en ny sammensætning. Jeg følte ikke, jeg havde tiden til det, men jeg var også ked af at se, at der ikke var nok frivillige til at få planen til at lykkes, så jeg meldte mig som suppleant.

- Som suppleant kunne jeg hurtigt se, at alle frivillige kræfter var nødvendige. Da jeg altid har haft interessen for gaming, lå det naturligt for mig at tilbyde mig min assistance, hvor det var muligt. Fem timer om ugen blev hurtigt til 20-40 timer i foreningens ånd.

Kenneth Jensen. Foto: Peter Broen

- Her havde jeg et fremragende samarbejde med den daværende formand Dan Niemand Gaardbo, som uden tvivl har haft enorm betydning for Aalborg og AaB esport. I vores tid sammen voksede foreningen sig enorm, og med Astralis’ succes på nationalt tv blev der rigtig travlt. Her kom sammensmeltningen med AaB også, og AaB esport var nu en realitet.

- Arbejdspresset blev for meget for Dan, der måtte trække sig som formand sidste år. Det betød, at jeg skulle overtage stafetten fra ham, og på generalforsamlingen i år blev jeg så konstitueret som fungerende formand.

Hvad er formålet med jeres forening?

- Vores formål med foreningen har altid været at skabe en fysisk base for esport i Aalborg. Vi prøver hele tiden at skabe en klub, som er ligesom alle andre klubber. Et sted, hvor man mødes fysisk, får venner, hygger sig, træner og udvikler sig. Jeg ville have drømt om at kunne gå til esport, dengang jeg var ung. Jeg var dårlig til traditionel sport.

AaB esport AaB esport blev stiftet i 2017. Klubben har 202 medlemmer. Formand er Kenneth Jensen, som til daglig er teknisk salgskonsulent og arbejder i Mariendal IT A/S. Hans telefonnummer er 4052 2717 eller 2542 7765. VIS MERE

- Desuden har det også ligget os meget på sinde at få accepteret esport som sport. Det er ikke en idræt, men sport vil det altid være. De ting kombineret samt muligheden for at have sin hobby og passion som fritidsbeskæftigelse er lidt en win-win situation for mig.

Hvad tilbyder I jeres medlemmer?

- Vi tilbyder komplette gaming set-ups. Det betyder, at man ikke nødvendigvis skal have den dyreste pc og det fedeste grej for at gå til esport ved os. Vi har sørget for hardwaren, så man behøver blot at møde op.

- Det er også vigtigt for os, at vi kan tilbyde nogle trænere, som kan hjælpe vores medlemmer med at øge deres niveau.

Kenneth Jensen Foto: Peter Broen

- Vi prøver hele tiden at skabe aktiviteter for alle vores medlemmer, da vi har en del på ventelisten, grundet manglen på trænere. Derfor laver vi events som LAN’s og søndags-gaming.

- Ydermere er det muligt at bruge vores træningsfaciliteter i AaB, hvis man ønsker at træne fysisk ved siden af eller ønsker prøve andre sportsgrene så som fodbold, amerikansk fodbold og floorball.

Hvad gør dig glad i din forening?

- At se de frivillige tage ansvar og udvikle klubben i et stort fællesskab. Desuden bliver jeg stolt, når jeg kan se, at de unge elsker at hjælpe til og se dem udvikle sig - det er mere værd end penge.

Hvad har højdepunktet for foreningen været?

- Det er ingen tvivl om, at sammenlægningen med AaB, den lokale åbning og vores danmarksmesterskaber har været store højdepunkter for os.

Kenneth Jensen. Foto: Peter Broen

Hvad tænker du om fremtiden for din forening? Hvad hvis alt var muligt?

- At vi skal blive ved med at udvikle os. Vi skal lære af vores fejl, og vi skal hele tiden stræbe efter at blive bedre og gøre det endnu mere attraktivt at være en del af AaB esport.

- Vi drømmer meget om at skabe et samarbejde med de lokale skoler, så vores udstyr kan gavne så mange som muligt og skabe endnu mere liv i lokalerne hen over hele dagen i stedet for blot efter skoletid.

- Det kunne også være super fedt med endnu bedre undervisningsmuligheder, så vi kan give vores trænere de optimale muligheder for at skabe den bedste esport- undervisning i Danmark for vores medlemmer.