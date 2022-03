AaB-fan åbnede bildør og slog Brøndby-fan

AALBORG:Nordjyllands Politi måtte flere gange gribe ind i forbindelse med dagens AaB-kamp mod Brøndby - og det var i situationer, hvor AaB-fans opførte sig fra en mindre charmerende side.

Episoderne skete før kampen. I den grove afdeling var en voldsepisode.

- En AaB-fan lukkede en bildør op og slog den Brøndby-fan, der sad i bilen. Efterfølgende stak han af. Vi ved, hvem gerningsmanden er, så ham skal vi have talt med, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi.

Dagen bød også på en overtrædelse af våbenloven.

- Vi stoppede en AaB-fan, som vi kender, og han havde et knojern i lommen, konstaterer vicepolitiinspektøren.

Det var også før kampen, en anden bil med Brøndby-fans kom kørende. Det var tilsyneladende så provokerende, at en AaB-fan fandt anledning til at kaste en flaske, som smadrede en siderude på bilen. Det kostede en bøde for at have lavet hærværk.

Der skulle ikke have været nævneværdig uro efter kampen.