"Der var en dårlig stemning": AaB-fans anholdt

VIBORG:Flere AaB-fans blev anholdt for tumult foran og på stadion i Viborg, da AaB spillede mod Viborg FF torsdag eftermiddag. En kamp Viborg vandt 1-0.

- Der var en dårlig stemning efter fodboldkampen. Nogle fans ønskede åbenbart konfrontation med politiet, siger vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han mener, at især et par AaB-fans skabte ballade, og derfor blev tre af de fans anholdt. Dels på stadion under kampen, dels foran stadion.

I alt sigter politiet seks AaB-fans for ulovligheder og overtrædelser af ordensreglerne i forbindelse med fodboldkampen.

Sigtelserne omfatter blandt andet overtrædelse af knivloven ved at medbring en ulovlig kniv, overtrædelse af maskeringsforbud, tumult, øl-kast, samt at gribe en stadionvagt i kraven, tilsvining af politifolk og at nægte at oplyse sit navn til politiet.

- Der venter bøder til de seks AaB-fans, alle unge mænd, siger politiets vagtchef.

Det er hans opfattelse, at nogle fans kommer til fodboldkampene for at lave ballade. Om det også var planen for de seks AaB-fans, ved han dog ikke.