AaB-fans raser på Twitter over fyringen af Friis

FODBOLD:Twitter er det hjørne af internettet, hvor det hele godt kan blive lidt indforstået og indspist, i hvert fald i Danmark, men det er også det hjørne af internettet, hvor de mest ihærdige fodboldfans giver klubberne råt for usødet, og AaB-Twitter er ikke imponerede i dag på hashtagget #superaab.

Det er selvfølgelig AaB's fyring af nu forhenværende cheftræner Lars Friis, der har fået sindene i kog, mildt sagt. For det kan godt være, at resultaterne ikke har været imponerende under Friis' ledelse, men fyringen af Friis er at rette bager for smed, lyder det fra flere.

En af dem, der ikke ligefrem er en happy camper, er Jens Rasmussen:

Er selvfølgelig glad for at Smukke Erik vender tilbage til AaB, men kan ikke frigøre mig fra den tanke at det er en uduelig bestyrelses forsøg på at proppe et hold-kæft bolsje ned i halsen på alle kritikerne. #superaab

Kritikken af klubbens øvrige ledelse går igen i rigtig mange tweets, også hos Thomas Nygaard:

Hvor det bedrøver mig at @aabsportdker blevet en klub ledet af inkompetente folk der symptombehandler fremfor at drive klubben sundt. Det er den mest kujonagtige trænerfyring i nyere #sldk historie. Tak for alt @lars_friis_jeg troede på dit arbejde #SuperAaB

Heller ikke brugeren Jacob aka jydenfranord synes, at torsdag har været AaB's bestyrelses finest hour:

Det ser ud til bestyrelsen i @aabsportdkvælger den nemme løsning. At udpege Lars Friis som problemet, det er simpelthen for latterligt. Bestyrelsen selv bærer hovedansvaret, og de bør trække sig omgående. #superAaB

Nikolaj Sørensen stemmer i i en kommentar til AaB's eget tweet om Hamréns genkomst:

Beklager... Selv dét fjerner ik stanken ved det her.. Bestyrelsen er intet mindre end en flok amatører! Om så de meldte at PEA skulle være assistent, og Lynge kom tilbage som sportschef, ja så står bestyrelsen tilbage som det største klovne-show i superligaen! #sldk #superAaB

... og Tobias Christensen er på linje:

Kan vi få Fristrup i tale nu? Det kan godt være, at Hamrén er en klassesigning på trænerposten, men vi skal have en udmelding fra bestyrelsen, så fansene kan blive afklaret med det her cirkus. AaB er blevet alt det, som AGF var engang. #SuperAaB

Og sådan kan man faktisk blive ved i nogen tid - begejstringen over Friis' afsked er til at få øje på. Til gengæld går en anden stemning igen flere gange. Nemlig at AaB med de seneste års mange fyringer på trænerposten giver mindelser om AGF i de gode gamle dage, hvor den aarhusianske klub gik under navnet "Galehuset", her udstrykt af Rasmus Trenskow:

Vi har nu officielt overtaget titlen som Galehus fra AGF #sldk #superaab #galehuset

Midt i elendigheden er der dog også lidt optimisme at spore ved nyheden om, at det er Erik Hamrén, der overtager trænerstolen - og så er der et stort ønske, der går igen blandt mange AaB-fans på Twitter: Allan Kuhn skal se at komme hjem til Aalborg.